Tullow Oil PLC - société d'exploration pétrolière et gazière centrée sur l'Afrique et l'Amérique du Sud - annonce une production nette de 53 700 barils de pétrole par jour pour le premier trimestre 2023. Renouvelle ses prévisions de production annuelle de 58 000 à 64 000 barils par jour. Ajoute que les performances de forage et d'achèvement permettent à l'entreprise d'accélérer le calendrier de forage de 2022. Le directeur général, Rahul Dhir, déclare : "La pierre angulaire d'une bonne performance est toujours la sécurité, et je suis fier que nous ayons enregistré, pour la deuxième année consécutive, une performance de sécurité dans le quartile supérieur de l'industrie, avec aucun incident enregistrable et aucun événement de sécurité des processus de niveau 1 ou 2 au cours de l'année".

Cours actuel de l'action : 25,60 pence l'unité, en hausse de 2,4 % mercredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 53 %.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

