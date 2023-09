(Alliance News) - Tullow Oil PLC a abaissé mercredi ses prévisions de production alors que le bénéfice semestriel a été divisé par plus de deux en raison de la baisse du prix du pétrole et de l'augmentation significative des coûts.

Le producteur de pétrole et de gaz a déclaré que le bénéfice avant impôt au premier semestre 2023 a chuté de 61% à 217,2 millions de dollars, contre 560,5 millions de dollars un an plus tôt. La société n'a pas déclaré de dividende, comme l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a diminué de 9,5 %, passant de 858,6 millions USD à 776,9 millions USD. Toutefois, elle a salué son champ Jubilee South East au Ghana, dont le taux de production moyen est nettement plus élevé que celui de la société en général.

Le directeur général, Rahul Dhir, a déclaré : "Nous sommes à une inflexion importante : "Nous nous trouvons à un point d'inflexion important dans l'évolution de notre plan d'entreprise. Au cours des deux dernières années et demie, nous nous sommes concentrés sans relâche sur la discipline en matière de capital, la performance opérationnelle et l'investissement approprié dans nos actifs. Cela nous a permis d'améliorer considérablement notre activité, de réduire sensiblement notre endettement et, plus récemment, d'exploiter le gisement de Jubilee South East, qui a permis d'augmenter considérablement la production.

Le champ Jubilee South East au Ghana a produit en moyenne 72 400 barils équivalent pétrole par jour au cours du premier semestre 2023, ce qui représente une forte augmentation annuelle par rapport aux 28 200 barils produits. La production générale de Tullow Oil a augmenté de 6,4 % pour atteindre 56 900 barils équivalent pétrole par jour, contre 53 500 un an plus tôt, faisant de Jubilee South East un actif important avec sa production plus élevée.

"Tullow et ses partenaires ont pour objectif de maintenir le niveau de production accru de Jubilee grâce à un programme de forage intercalaire en cours. Le partenariat a identifié de nombreux sites de forage futurs et d'autres opportunités pour étendre le plateau vers la fin de la décennie et réaliser le plein potentiel de l'importante base de ressources de Jubilee", a déclaré la société.

Le prix du pétrole réalisé après couverture a baissé de 15 %, à 73,3 USD le baril, contre 86,3 USD l'année précédente, a déclaré Tullow.

Cependant, le coût des ventes a augmenté de 89 %, passant de 225,4 millions USD à 425,6 millions USD.

En ce qui concerne l'avenir, Tullow a abaissé l'extrémité supérieure de sa fourchette de prévisions de production pour 2023 entre 58 000 et 60 000 barils de pétrole par jour, par rapport à une prévision précédente de 58 000 à 64 000. Pour 2022, la société avait annoncé une production moyenne de 61 100 barils d'équivalent pétrole.

Les actions de Tullow Oil ont chuté de 11 % à 33,52 pence chacune mardi matin à Londres.

