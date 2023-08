Tullow Oil a accepté de vendre sa participation majoritaire dans les champs non encore productifs au large de la côte de la Guyane à son partenaire minoritaire Eco Atlantic pour 700 000 dollars en espèces et des paiements futurs potentiels si la production démarre, ont déclaré les deux entreprises.

L'accord portera à 75 % la participation d'Eco dans le champ d'Orinduik, dont TotalEnergies détient 25 % et où Tullow a foré ce qu'elle a considéré comme deux puits non commerciaux en 2019, et fera d'Eco l'opérateur du projet.

La Guyane est devenue un important producteur de pétrole ces dernières années, Exxon exploitant des champs prolifiques à proximité d'Orinduik.

En 2020, Tullow a déclaré qu'elle concentrerait la majeure partie de ses dépenses sur ses infrastructures existantes en Afrique de l'Ouest, avec le Ghana en point de mire.

Eco a déclaré qu'elle prévoyait de forer dans le niveau dit crétacé de la roche, qui correspond à la profondeur à laquelle des découvertes de pétrole ont été faites dans le bloc adjacent de Stabroek, exploité par Exxon. Elle a ajouté qu'elle prévoyait de vendre une partie de sa participation.

Si Eco fait une découverte commerciale, elle versera à Tullow 4 millions de dollars, auxquels s'ajouteront 10 millions de dollars si la Guyane délivre une licence de production et des redevances sur la production future, ont déclaré les entreprises.