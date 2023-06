Tullow Oil PLC - société d'exploration pétrolière et gazière centrée sur l'Afrique et l'Amérique du Sud - propose une offre de rachat d'une partie de ses obligations de premier rang 2025 pour un montant maximum de 75 millions USD. L'offre proposée s'inscrit dans le cadre de son plan visant à "optimiser et gérer de manière proactive" sa trésorerie, son profil d'endettement et sa structure de capital.

Ajoute qu'elle étudie toutes les options concernant sa participation dans le champ Espoir en Côte d'Ivoire. Elle précise qu'aucun engagement n'a été pris.

Cours actuel de l'action : 25,12 pence, en baisse de 2,3 % lundi matin à Londres

Evolution sur 12 mois : en baisse de 53%.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

