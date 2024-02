UK Oil & Gas PLC - société d'exploration et de production basée à Londres, qui se concentre sur des projets au Royaume-Uni et en Turquie - déclare qu'à la suite des questions posées par les actionnaires, elle est en train de prendre d'autres conseils concernant la réorganisation de son capital et les résolutions associées proposées à l'assemblée générale de vendredi. En conséquence, elle a décidé d'ajourner l'assemblée "pour le moment".

"D'autres annonces détaillant une nouvelle date, une nouvelle heure et des instructions de vote révisées en relation avec l'assemblée ajournée suivront en temps voulu", indique UK Oil.

Cours actuel de l'action : 0,0091 pence, en baisse de 9,0 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 85%

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

