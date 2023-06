UK Oil & Gas PLC - société d'exploration et de production basée à Londres et axée sur le Royaume-Uni et la Turquie - annonce pour le semestre clos le 31 mars que sa perte avant impôts s'est légèrement creusée pour atteindre 1,39 million de livres sterling, contre 1,35 million de livres sterling l'année précédente. Les recettes intermédiaires chutent à 890 000 GBP, contre 911 000 GBP l'année précédente. La société fait également état d'une perte d'exploitation de 1,32 million de livres sterling, en légère augmentation par rapport à 1,29 million de livres sterling.

Ce rapport intermédiaire fait suite à la nouvelle selon laquelle la société défendra ses plans de projet gazier à Horse Hill, dans le Surrey, devant la Cour suprême, après que les résidents locaux ont tenté d'annuler le permis de construire qui leur avait été accordé.

La société ne déclare aucun dividende, comme l'année dernière.

"La période intermédiaire a été dominée par les progrès réalisés par la filiale à 100 % de la société, UK Energy Storage Ltd, au port de Portland dans le Dorset, qui prévoit de fournir une infrastructure clé pour l'énergie hydrogène afin d'aider le Royaume-Uni à réaliser un avenir alimenté par des énergies renouvelables locales", a déclaré Deirdre Mitchell, directrice générale de la société.

Cours actuel de l'action : en hausse de 0,9 % à 0,059 pence à Londres lundi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 55 %.

