(Alliance News) - UK Oil & Gas PLC a déclaré mardi qu'elle avait commencé les tests d'écouvillonnage sur son site de Pinarova-1 en Turquie, suite à la livraison de l'équipement.

La société d'exploration et de production basée à Londres, qui se concentre sur des projets au Royaume-Uni et en Turquie, a déclaré que les canons de perforation de sept pouces seront déployés après l'installation normale du site et les vérifications nécessaires en matière de sécurité et d'environnement.

Le représentant de l'UKOG sur le site surveillera et contrôlera la qualité de l'ensemble du programme opérationnel, a indiqué la société.

Elle a ajouté que d'autres mises à jour seraient faites "en temps voulu".

L'UKOG détient une participation non exploitée de 50 % dans Pinarova-1 et dans la licence Resan de 305 kilomètres carrés qui l'entoure. Cette licence comprend également la découverte de pétrole léger Basur-1, qui n'est actuellement pas exploitée.

Les actions de UKOG ont baissé de 0,6 % à 0,018 pence chacune à Londres mardi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.