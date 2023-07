(Alliance News) - UK Oil & Gas PLC a déclaré jeudi que la Haute Cour avait statué que le permis de construire pour son projet de gaz conventionnel et d'alimentation en hydrogène dans le Surrey était entièrement légal.

UK Oil est une société d'exploration et de production basée à Londres qui se concentre sur le Royaume-Uni et la Turquie. Ses actions ont augmenté de 8,9 % à 0,061 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

UK Oil a déclaré que le permis de construire de Loxley restait donc pleinement en vigueur et que ses plans de mise en œuvre du projet demeuraient inchangés. L'audience devant la Haute Cour s'est tenue le 8 juin.

Le conseil du comté du Surrey avait déjà refusé l'autorisation pour la proposition en décembre 2019, mais à la suite d'une enquête publique en 2021, les inspecteurs de l'urbanisme ont recommandé qu'un appel contre cette décision soit autorisé.

Le ministre du logement, Stuart Andrew, a ensuite approuvé les plans d'exploration du site de Dunsfold par UK Oil & Gas en juin 2022.

Des militants du groupe Protect Dunsfold et du Waverley Borough Council ont intenté une action en justice contre la décision du gouvernement d'autoriser le creusement d'un puits d'exploration de pétrole et de gaz près du village de Dunsfold, dans le Surrey.

Le site est situé dans les collines du Surrey, dans une zone de grande valeur paysagère, et se trouve à la limite d'une zone de beauté naturelle exceptionnelle. Les AONB sont des lieux qui ont été désignés pour la conservation.

Après la décision du gouvernement d'autoriser le forage exploratoire, Jeremy Hunt, député de la région et chancelier de l'État, a qualifié cette décision d'"amèrement décevante et erronée sur le plan économique et environnemental".

Cependant, jeudi, la société a reçu le feu vert pour le projet.

UK Oil a déclaré qu'elle avait toujours affirmé que Loxley pouvait jouer un rôle dans les stratégies du gouvernement en matière d'hydrogène et de sécurité énergétique britannique en fournissant son gaz comme matière première pour le reformage en hydrogène propre. "Le potentiel de Loxley en matière d'hydrogène s'inscrit dans le cadre de l'évolution de l'entreprise vers le secteur de l'hydrogène, parallèlement à son projet de stockage d'hydrogène et de batterie à hydrogène Dorset", a ajouté la société.

Le directeur général, Stephen Sanderson, a déclaré : "Nous sommes heureux que Mme la juge Steyn ait rejeté la contestation juridique de notre projet Loxley et ait confirmé que son permis de construire est tout à fait légal, comme l'ont soutenu la société et ses avocats. Nous pensons que la réussite du projet sera bénéfique aux intérêts énergétiques et économiques locaux et nationaux et qu'elle s'inscrit parfaitement dans le cadre des stratégies du gouvernement en matière d'hydrogène et de sécurité énergétique".

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.