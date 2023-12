UK Oil & Gas PLC - société d'exploration et de production basée à Londres et spécialisée dans le Royaume-Uni et la Turquie - déclare que la "rentabilité continue" du champ pétrolifère de Horse Hill a permis à l'opérateur, Horse Hill Developments Ltd, d'effectuer un paiement de 675.000 GBP à UK Oil & Gas. Elle explique que ce paiement représente un remboursement partiel de certains prêts d'actionnaires historiques. UK Oil & Gas détient une participation effective de 86 % dans le champ et la licence PEDL137 qui l'entoure, ainsi qu'une participation directe de 78 % dans HHDL.

Cours actuel de l'action : 0,025 pence, en baisse de 7,4 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 58%.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

