(Alliance News) - UK Oil & Gas PLC a déclaré jeudi que le comité d'exploitation conjoint d'Avington avait officiellement accepté de redémarrer la production de pétrole sur le champ dans le Hampshire, en Angleterre.

Avant sa fermeture en 2017, la société d'exploration et de production basée à Londres et axée sur le Royaume-Uni et la Turquie a déclaré que le champ d'Avingtin produisait 276 000 barils avec une estimation de 59 millions de barils de pétrole en place à mi-parcours.

Cela représenterait un facteur de récupération de seulement 0,5 %, a déclaré UK Oil & Gas, ajoutant : "Étant donné que les trois champs de production similaires les plus proches d'Avington affichent des taux de récupération du pétrole d'environ 6 à 13 % du pétrole en place évalué, Avington recèle des ressources pétrolières récupérables potentiellement importantes qui pourraient être exploitées à l'avenir.

Le champ d'Avington a obtenu un nouveau permis de construire en décembre 2021, a déclaré UK Oil & Gas. Elle détient une participation non exploitée de 5 % dans le champ et la licence qui l'entoure.

UK Oil & Gas a indiqué que les activités d'Avington redémarreront par le biais d'un workover de son puits le plus performant, Avington-3z, qui a été mis en service en 2007 et qui représente 81 % du pétrole produit. Le calendrier précis du redémarrage des opérations n'a pas été divulgué.

Compte tenu de la période de fermeture de cinq ans, qui a potentiellement permis à la pression du réservoir autour du puits de s'accroître, on s'attend à ce qu'une partie de la production soit "affleurante" (c'est-à-dire supérieure au débit avant la fermeture) au moment du redémarrage de la production", a ajouté la société.

Fin juin, UK Oil & Gas a déclaré avoir obtenu une facilité de financement de 3 millions de livres sterling auprès de RiverFort Global Opportunities PCC Ltd et YA II PN Ltd. À l'époque, l'entreprise avait déclaré que le produit de cette facilité permettrait de financer intégralement le fonds de roulement nécessaire à la réalisation des principales activités prévues pour les 12 prochains mois.

Les actions de UK Oil & Gas étaient en hausse de 4,6 % à 0,058 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

