UK Oil & Gas PLC - société d'exploration et de production basée à Londres et axée sur le Royaume-Uni et la Turquie - déclare que, dans le cadre d'une facilité de financement de 3 millions de livres sterling, elle a remis les première et deuxième tranches d'actions ordinaires à RiverFort Global Opportunities PCC Ltd et YA II PN Ltd, en relation avec la première somme en espèces reçue de 2 millions de livres sterling bruts. Elle ajoute que ces actions peuvent être converties à la discrétion des investisseurs pour rembourser le prêt, dont le solde s'élève actuellement à 1,4 million de livres sterling. Toutes les actions non vendues à la fin de la durée du prêt ou en cas de remboursement anticipé seront vendues par les investisseurs et le produit net sera reversé à la société.

Cours actuel de l'action : 0,029, en baisse de 1,4 % à Londres vendredi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 52%.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

