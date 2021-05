USA: Cabot et Cimarex fusionnent en un groupe de pétrole et gaz à 17 milliards

New York (awp/afp) - Les producteurs américains de pétrole et de gaz naturel Cabot Oil & Gas et Cimarex Energy ont annoncé lundi leur fusion en un groupe valant 17 milliards de dollars, une nouvelle opération de consolidation dans un secteur bousculé depuis le début de la pandémie.

La transaction, qui doit être finalisée d'ici à la fin de l'année, combine les actifs principalement pétroliers de Cimarex au Texas, au Nouveau Mexique et dans l'Oklahoma, avec ceux de Cabot, un producteur de gaz naturel, dans le nord-est des Etats-Unis.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Cabot posséderont 49,5% de la nouvelle société, qui sera basée à Houston au Texas, et ceux de Cimarex 50,5%.

Les groupes d'exploration et production de pétrole et gaz naturel ont été fragilisés par la chute des prix de l'énergie au début de la pandémie, quand les mesures de restrictions ont soudainement figé l'économie mondiale.

Les cours se sont repris depuis mais de nombreuses entreprises du secteur, qui avaient beaucoup emprunté pour croître ces dernières années, restent chancelantes.

Certaines ont déposé le bilan: selon un décompte du cabinet juridique Haynes and Boone, 107 sociétés spécialisées dans l'exploration et la production de l'or noir ou dans les services au secteur pétrolier et gazier ont déposé le bilan dans le pays en 2020, contre 63 sur l'ensemble de l'année 2019.

D'autres ont choisi de se rapprocher, Chevron rachetant par exemple en juillet pour 5 milliards de dollars le producteur de pétrole et de gaz naturel Noble tandis que ConocoPhillips a annoncé en octobre son intention de racheter son concurrent Concho Resources pour 9,7 milliards de dollars.

L'opération annoncée lundi était fraîchement accueillie à la Bourse de New York, où le titre de Cabot perdait à la mi-séance environ 6% et celui de Cimarex près de 7%.

afp/rp