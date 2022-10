USA: baisse surprise des stocks de pétrole brut, les exportations bondissent

New York (awp/afp) - Les réserves commerciales de pétrole brut ont fortement diminué la semaine dernière aux Etats-Unis, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), à contrepied des attentes des analystes.

Durant la semaine achevée le 14 octobre, ces stocks commerciaux ont fondu de 1,7 million de barils, quand le consensus, établi par l'agence Bloomberg, attendait une hausse de 2,5 millions de barils.

La surprise s'explique, pour partie, par une moindre ponction des réserves stratégiques américaines, à hauteur de 3,6 millions de barils, contre 7,7 la semaine précédente et 6,2 auparavant.

Autre élément d'éclairage, la montée en puissance des exportations d'or noir, qui ont progressé de 44% sur une semaine, tandis que les importations restaient relativement stables (-2,5%).

Ces deux facteurs ont compensé le léger ralentissement de l'activité des raffineries, qui ont utilisé 89,5% de leurs capacités durant la semaine achevée le 14 octobre, contre 89,9% une semaine plus tôt.

Les mois de septembre et octobre sont traditionnellement consacrés à la maintenance des raffineries, effectuée entre deux périodes de forte demande de produits raffinés, l'été, pour l'essence, et l'hiver, pour le chauffage.

Après un creux une semaine plus tôt, la demande a redémarré (+7%), tirée principalement par l'essence et surtout le propylène et le propane, deux gaz de chauffage, dont la demande s'est envolée de 66%, avec l'arrivée d'un temps plus froid.

La baisse de l'utilisation des capacités des raffineries et le recul des exportations de produits raffinés (-24%) expliquent que les stocks d'essence soient restés quasiment inchangés (-100.000 barils) alors que les analystes attendaient une contraction de 2 millions de barils.

Quant à la production, elle a connu une légère hausse, à 12 millions de barils par jour, contre 11,9 la semaine précédente. Elle oscille autour de ce niveau depuis quatre mois et reste encore loin de son niveau d'avant la pandémie, soit 13 millions de barils par jour.

