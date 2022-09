USA: hausse inattendue des stocks de pétrole, baisse des réserves stratégiques

New York (awp/afp) - Les réserves commerciales de pétrole brut ont augmenté brutalement la semaine dernière, selon des chiffres publiés jeudi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), prenant le contrepied des analystes qui tablaient sur une baisse significative.

Durant la semaine achevée le 2 septembre, les stocks commerciaux ont gonflé de 8,8 millions de barils, alors que les analystes anticipaient une diminution de 1,9 million de barils. C'est l'augmentation la plus marquée depuis cinq mois.

La portée de cette hausse est relativisée par la baisse conjuguée de 7,5 millions de barils des réserves stratégiques.

En un an, les stocks stratégiques ont fondu de plus de 178 millions de barils, sous l'effet de la décision du président américain Joe Biden de les libérer massivement, et sont à leur plus bas niveau depuis près de 38 ans.

Pour Matt Smith, de Kpler, le bond des stocks commerciaux est également attribuable à une baisse du taux d'utilisation des raffineries, à 90,9% contre 92,7% une semaine plus tôt, soit le plus faible depuis quatre mois.

Autre élément d'explication, selon l'analyste, l'accélération des importations de brut (+14%), mais aussi de produits raffinés (+21%). A l'inverse, les exportations de brut ont sensiblement ralenti (-13%).

La reconstitution des stocks commerciaux tient aussi à la demande d'essence, sensiblement inférieure (-9%) par rapport à l'an dernier à la même époque.

Cette publication, de nature à saper les cours car elle interroge sur une possible surabondance de l'offre par rapport à une demande molle, n'a pas eu d'impact sur le marché.

Vers 15H35 GMT, le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en octobre progressait de 1,68%, à 83,32 dollars. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, avec échéance en novembre, prenait 1,01%, à 88,88 dollars.

Sur la semaine, la production américaine est restée inchangée, à 12,1 millions de barils par jour.

afp/rp