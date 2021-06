USA: les stocks de pétrole brut plongent plus que prévu

New York (awp/afp) - Les réserves commerciales de pétrole brut aux Etats-Unis ont chuté pour la sixième semaine de suite, reculant davantage que les analystes ne l'avaient prévu et tombant à leur plus bas niveau depuis mars 2020.

Selon le rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) diffusé mercredi, les stocks de brut ont plongé de 6,7 million de barils (MB), à 452,3 MB, pour la semaine close le 25 juin. Les analystes interrogés par Bloomberg avaient tablé sur une baisse médiane de 3,85 MB.

A Cushing, dans l'Oklahoma, où se situent les gigantesques cuves stockant le pétrole WTI coté à New York, les réserves sont tombées de 1,4 MB.

Les réserves stratégiques de brut ont pour leur part reculé de 1,4 MB.

"L'EIA a fait part d'une sixième semaine consécutive de baisse des réserves de brut, les suspects habituels que sont la cadence des raffineries et les exportations de brut s'étant montrés robustes", note Matt Smith de ClipperData.

Les raffineries américaines ont fonctionné à 92,9% de leurs capacités, en hausse de 0,7% par rapport à la semaine précédente, transformant en moyenne 16,3 millions de barils par jour (mbj).

Les exportations américaines ont légèrement progressé, à 3,72 mbj (+66.000 barils), tandis que les importations ont reculé, à 6,41 mbj (-536.000 barils).

La production est restée stable à 11,1 mbj.

Du côté des produits pétroliers, les réserves d'essence ont progressé de 1,5 MB, là où le marché prévoyait une baisse de 900.000 barils.

Celles de produits distillés (fioul et gaz de chauffage) se sont repliées de 900.000 barils, contre une hausse de 1 MB attendue par les analystes.

"La demande implicite pour l'essence a chuté la semaine dernière, ce qui a contribué à la hausse des stocks d'essence et ça a été le contraire pour les produits distillés avec une hausse de la demande implicite et une baisse des stocks", détaille M. Smith.

La consommation globale de produits pétroliers au cours des quatre dernières semaines a augmenté de 500.000 barils par jour par rapport au dernier relevé, pour s'établir à 20 mbj. Elle est en hausse de 13,3% par rapport à la même période l'an dernier.

En légère hausse avant la diffusion du rapport de l'EIA, le baril de WTI conservait ses gains et montait de 0,27% à 73,18 dollars vers 15H10 GMT.

afp/rp