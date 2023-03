USA: nouvelle hausse des stocks de pétrole brut, record historique d'exportation

New York (awp/afp) - Les réserves commerciales de pétrole brut ont de nouveau augmenté la semaine dernière aux Etats-Unis, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), malgré un record absolu d'exportation.

Ces stocks commerciaux ont progressé de 1,2 million de barils durant la semaine achevée le 24 février, soit moins que les 1,9 million attendus par les analystes, selon un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Il s'agit de la dixième semaine de hausse consécutive, une rareté en pleine saison hivernale, habituellement marquée par une consommation plus élevée de brut et de produits raffinés.

Depuis mi-décembre, les réserves commerciales américaines ont cru de 62 millions de barils. Sur la même période, un an plus tôt, elles avaient diminué d'un peu plus de 10 millions de barils.

L'élévation moindre qu'anticipée des stocks commerciaux est en partie attribuable au bond des exportations de brut, qui ont pulvérisé, la semaine dernière, le record absolu, à 5,62 millions de barils par jour.

Avec l'entrée en vigueur de l'embargo européen sur les exportations russes, le pétrole américain est plus demandé que jamais.

Sur quatre semaines, les exportations de brut américain sont supérieures de 37% à leur niveau de l'an dernier à la même époque.

Les importations sont, elles restées à un niveau élevé, à 6,20 millions de barils par jour (-1,8% sur une semaine).

Le taux d'utilisation des raffineries est resté quasiment inchangé, à 85,8%, contre 85,9% la semaine précédente.

Par ailleurs, le rapport publié mercredi a fait ressortir un petit sursaut de la demande.

L'essence a notamment franchi le seuil de 9 millions de barils par jour (9,11) pour la première fois depuis deux mois. Quant au kérosène, la demande s'est appréciée de 14% sur une semaine.

La progression des stocks moindre que prévu et le rebond de la demande ont permis aux cours de se redresser.

Dans le rouge avant la publication du rapport de l'EIA, le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en avril ressortait en hausse de 0,44% à 77,39 dollars vers 16H05 GMT.

La production est elle restée inchangée, à 12,3 millions de barils par jour.

afp/rp