USA: stocks de pétrole brut en hausse sensible, on attendait une baisse

New York (awp/afp) - Les réserves commerciales de pétrole brut aux Etats-Unis ont sensiblement augmenté la semaine dernière, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), alors que le marché s'attendait à une nouvelle baisse.

Durant la semaine achevée le 24 septembre, les stocks de brut ont progressé de 4,6 millions de barils (Mb). Les analystes prévoyaient un repli de 2,48 millions de barils. Les réserves restaient sur sept semaines consécutives de baisse.

Pour autant, alors que cette remontée surprise aurait pu être de nature à faire pression sur les prix, les cours de l'or noir ont progressé après cette publication.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a atteint son plus haut niveau de la séance, à 79,40 dollars, tandis qu'à New York, le baril de WTI américain pour la même échéance a touché 75,79 dollars, également son prix le plus élevé de la journée.

Parallèlement à cette hausse des réserves commerciales, la production de brut a bondi, pour atteindre 11,1 millions de barils par jour (mb/j), contre 10,6 en moyenne durant la semaine précédente.

C'est la première fois depuis la semaine qui a précédé le passage de l'ouragan Ida dans le Golfe du Mexique et en Louisiane que la production retrouve un niveau supérieur ou égale à 11 mb/j.

L'événement climatique avait entraîné la fermeture de la plupart des plateformes de la zone et entraîné des dégâts sur certaines de ces installations. Selon le dernier bilan du Bureau de régulation de l'environnement et de la sécurité (BSEE), le 23 septembre, 16% des capacités de production du Golfe manquaient encore à l'appel.

Le déficit de production avait alimenté, depuis plusieurs jours, la hausse des cours, le marché tablant sur des perturbations jusqu'au premier trimestre 2022.

Malgré la hausse des réserves commerciales, qui s'élèvent désormais à 418,5 millions de barils, elles demeurent inférieure de 7% à leur niveau constaté lors des cinq dernières années à la même période, en moyenne.

Fait notable, les réserves stratégiques ont diminué de 900.000 barils sur la semaine, pour atteindre 618,7 Mb au 24 septembre.

Les stocks d'essence ont aussi augmenté durant la semaine, mais plus légèrement, de 200.000 barils, pour s'inscrire à 221,8 Mb.

