New York (awp/afp) - Les réserves commerciales de pétrole brut ont fortement augmenté la semaine dernière aux Etats-Unis, bien plus que prévu, mais celles d'essence ont diminué également plus qu'attendu, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Durant la semaine achevée le 9 février, les stocks de brut ont bondi de 12 millions de barils alors que les analystes prévoyaient en moyenne une hausse de 3,35 millions de barils, selon un consensus établi par Bloomberg News.

Les réserves d'essence quant à elles ont baissé de 3,7 millions de barils.

Les analystes tablaient pour leur part sur une augmentation de 3,35 millions de barils des réserves commerciales de brut, et sur une baisse de 1,55 million de barils d'essence, selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg.

Comme on est entré dans la période de maintenance des raffineries, le volume de brut s'est emmagasiné. Le taux d'utilisation des capacités des raffineries a fortement ralenti à 80,6% seulement contre 82,4%, déjà un taux faible, la semaine d'avant.

La période comprise entre fin janvier et fin février correspond traditionnellement à la saison d'entretien des raffineries, dont plusieurs voient leurs capacités réduites le temps de procéder aux opérations de maintenance.

En outre, la production américaine de brut s'est maintenue à son plus haut niveau historique à 13,3 millions de barils par jour.

La demande d'essence a un peu diminué à 8,16 millions de barils par jour (-639.000) et celle de kérosène a baissé de 639.000 b/j à 1,35 mb/j.

En outre la demande globale de produits finis a nettement diminué la semaine dernière à 19,255 millions de barils par jour contre 20,22 mb/j la semaine d'avant.

Les importations de brut se sont réduites de 437.000 b/j à 6,47 mb/j. Les exportations ont elles progressé de 751.000 barils à 4,32 mb/j.

Les cours du pétrole faiblement en hausse avant la publication de ce gonflement des stocks de brut sont ensuite tombés légèrement dans le rouge.

Vers 16H00 GMT, le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en mars cédait 0,58% à 77,42 dollars.

Le prix du Brent de la mer du Nord pour livraison en mars se repliait de 0,40% à 82,44 dollars.

afp/rp