Ukraine: lourdes pertes pour les Bourses, le pétrole flambe

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales subissaient lourdes pertes mardi, suspendues à l'intensification de l'offensive russe en Ukraine, ce qui faisait aussi s'envoler le prix du pétrole.

Les places européennes ont terminé dans le rouge vif et sur les plus bas de la séance: Paris a chuté de 3,94%, Francfort 3,85%, Milan 4,14% et Londres 1,72%. A Zurich, le SMI a cédé 1,04%.

Après avoir fait preuve de résistance à l'ouverture, Wall Street s'enfonçait aussi: l'indice vedette Dow Jones perdait 1,80%, l'indice élargi S&P500 1,47% et le Nasdaq 1,24% vers 17H20 GMT.

Les deux cours du pétrole de référence, le Brent et le WTI, dépassaient tous deux les 105 dollars le baril, battant leur sommet de la semaine dernière, le WTI s'envolant même de plus de 10%.

"Ce n'est pas le moment d'acheter des actions", résume Konstantin Oldenburger, analyste chez CMC Markets. "Personne ne sait où va cette guerre (...) on ne sait pas non plus comment les sanctions nouvellement imposées contre les banques et l'économie russes affecteront l'économie européenne. La crainte d'une récession en Europe se répand", explique-t-il.

L'armée ukrainienne fait face à une nouvelle offensive des forces russes sur Kiev, Kharkiv, plusieurs villes du pays et le grand port de Marioupol, au lendemain de premiers pourparlers infructueux.

Les forces russes ont frappé la tour de télévision de Kiev confirmant l'intensification de leur offensive et faisant craindre des pertes civiles considérables

En réaction au conflit, les sanctions occidentales contre l'économie russe se multiplient et ont encore été discutées lors d'une réunion des ministres des Finances des pays du G7 mardi.

A nouveau pris de fortes craintes, les acteurs des marchés délaissaient les actions pour se ruer vers les obligations d'Etat, jugées moins risquées.

Le rendement de la dette allemande à dix ans repassait très nettement en négatif (-0,08%), une première depuis fin janvier. Les bons du Trésor américain à dix ans offraient un taux de rendement de 1,71% vers 17H15 GMT, au plus bas en un mois.

L'or, autre actif plébiscité en temps de crise, prenait 1,27% à 1.932,25 dollars l'once.

Pétrole et gaz s'emballent ___

Les prix du pétrole et du gaz s'emballaient aussi, les sanctions russes sur les exportations étant "une question de temps et non de probabilité", selon des analystes comme Neil Wilson, de Markets.com.

Le baril de Brent s'échangeait à 107,19 dollars (+9,46%), celui de WTI à 106,32 dollars (+11,07%) vers 17h05 GMT.

La Russie est le deuxième plus grand exportateur de pétrole brut au monde et représente plus de 40% des importations annuelles de gaz naturel de l'Union européenne.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a annoncé mardi que ses pays membres, une trentaine, allaient libérer 60 millions de barils de pétrole tirés de leurs réserves d'urgence pour stabiliser le marché

Sur le marché européen du gaz naturel, le contrat de référence s'envolait de 28,18% à 126 euros le mégawattheure. Le prix était monté jusqu'à 143,30 euros le 24 février.

D'autres matières premières, comme l'aluminium ou le nickel, restaient aussi proches de leur record.

L'automobile et les banques perdantes ___

Les valeurs les plus exposées à la Russie, les banques, l'automobile ou encore le secteur aérien, continuaient de dévisser.

A Paris, Renault a plongé de 11,23%. A Francfort, Volkswagen, dont la production automobile à son usine principale de Wolfsburg va devoir fermer temporairement à compter de mi-mars, par manque d'approvisionnement de la part de fournisseurs ukrainiens, a chuté de 7,62%.

En Allemagne Commerzbank (-11,20%) ou Deutsche Bank (-7,57%) reculaient aussi nettement.

La plus grande banque russe, le géant public Sberbank, dont une partie du capital est cotée à Londres, a dégringolé à nouveau mardi (-80,10% pence 0,21 dollar).

La défense progresse encore ___

A l'inverse, la défense était de nouveau recherchée, notamment Thales (+5,43%) en France, l'allemand Hensoldt (+20,85%), ou BAE (+3,70%) à Londres. Aux Etats-Unis, Lockheed Martin prenait plus de 3%.

Le dollar se renforce ___

Vers 12H20 GMT, l'euro perdait 1,07% par rapport au dollar, à 1,1109 dollar, le billet vert étant considéré comme une valeur refuge.

Le rouble reculait encore de 7,32% face au dollar, après avoir perdu 30% en raison des sanctions contre la Russie.

Le bitcoin prenait 4,20% à 43.430 dollars, après un bond de 6,7% la veille.

afp/rp