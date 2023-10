Une ancienne ministre nigériane du pétrole a comparu lundi devant un tribunal de Londres, accusée d'avoir reçu des pots-de-vin sous forme d'argent liquide, de produits de luxe, de vols en jet privé et de l'utilisation de propriétés haut de gamme en Grande-Bretagne en échange de l'attribution de contrats pétroliers.

Diezani Alison-Madueke a été ministre des ressources pétrolières du Nigeria entre 2010 et 2015, sous l'administration de l'ancien président Goodluck Jonathan.

Lors de sa comparution devant la Westminster Magistrates Court, elle n'a pris la parole que pour donner son nom, sa date de naissance et son adresse. Il ne lui a pas été demandé de plaider officiellement coupable, mais son avocat Mark Bowen a indiqué à la cour qu'elle plaiderait non coupable.

Elle est la deuxième personnalité politique nigériane de premier plan à être poursuivie en Grande-Bretagne ces dernières années, après James Ibori, ancien gouverneur de l'État, qui a été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d'argent en 2012 et a été condamné à une peine de 13 ans d'emprisonnement.

Le Nigeria est le premier producteur de pétrole d'Afrique, mais il souffre d'une corruption systémique au sein de la classe politique qui a entravé le développement et empêché que la richesse pétrolière ne profite à l'ensemble de la société.

Mme Alison-Madueke a été arrêtée à Londres en 2015, peu après avoir quitté son poste de ministre, et a été inculpée en août de six délits de corruption. Elle a passé les huit dernières années sous caution de la police, vivant à St John's Wood, un quartier cher de Londres.

Les charges retenues contre elle, lues au tribunal, sont toutes liées à des événements qui se seraient déroulés à Londres.

Le procureur Andy Young a déclaré qu'elle aurait accepté un large éventail d'avantages en espèces et en nature de la part de personnes qui voulaient obtenir ou continuer à obtenir l'attribution de contrats pétroliers qui, selon lui, valaient au total des milliards de dollars.

Ces avantages comprenaient la remise de 100 000 livres (121 620 dollars) en espèces, le paiement des frais de scolarité de son fils dans une école privée, ainsi que l'utilisation et la rénovation de plusieurs propriétés luxueuses à Londres et dans la campagne anglaise.

Ils comprennent également l'utilisation d'une voiture Range Rover, le paiement de factures pour des voitures avec chauffeur, des meubles et des achats dans le grand magasin londonien haut de gamme Harrods et chez Vincenzo Caffarella, qui vend des arts décoratifs et des antiquités italiennes.

Le juge de district Michael Snow a accordé la liberté sous caution à Alison-Madueke, mais lui a imposé certaines conditions, notamment un couvre-feu de 23 heures à 6 heures du matin, le port permanent d'un bracelet électronique et le versement d'une caution de 70 000 livres avant qu'elle ne puisse quitter le bâtiment du tribunal.

Sa prochaine comparution aura lieu le 30 octobre devant la Southwark Crown Court, qui traite les affaires criminelles graves.

La Grande-Bretagne, ancienne puissance coloniale du Nigeria, est depuis longtemps une destination de choix pour les membres aisés de l'élite politique nigériane qui cherchent à profiter des avantages de leur richesse.

Londres est une plaque tournante mondiale du blanchiment d'argent, mais il est rare que des personnalités publiques comme Alison-Madueke soient poursuivies pour des délits liés à la corruption.

(1 $ = 0,8222 livre)