Un incendie de forêt dans la ville d'Halifax, dans l'est du Canada, a entraîné des ordres d'évacuation obligatoire pour des milliers d'habitations, les autorités précisant que les résidents ne sont pas autorisés à revenir avant d'avoir reçu l'avis des autorités municipales.

Le maire de Halifax, Mike Savage, a déclaré qu'environ 18 000 personnes étaient concernées par les évacuations.

Les ordres d'évacuation émis dimanche concernent les zones de Hammonds Plains, Upper Tantallon et Pockwock. Ces communautés suburbaines abritent de nombreux travailleurs de la ville et sont situées à environ 15 miles d'Halifax. Les habitants des quartiers voisins, qui sont entourés de forêts, sont restés inquiets toute la nuit.

Le Premier ministre Justin Trudeau a tweeté lundi que la situation des incendies de forêt dans la province de Nouvelle-Écosse, où se trouve Halifax, était "incroyablement grave" et que son gouvernement était prêt à fournir toute l'aide nécessaire.

Le chef adjoint du service régional d'incendie et d'urgence de Halifax, Dave Meldrum, a déclaré à la presse lundi matin que l'incendie qui brûle dans la région de Tantallon et de Hammonds Plains était "en cours et n'était toujours pas maîtrisé". La cause de l'incendie était toujours en cours d'Enquête et il n'y avait pas encore de rapports sur les décès et les blessures.

M. Meldrum a ajouté qu'une centaine de pompiers luttaient contre les incendies pendant la nuit. Il a également déclaré que les équipes d'urgence avaient beaucoup de travail à faire pendant "de nombreux jours".

La ville a déclaré l'état d'urgence local dimanche en fin de journée après que les incendies ont provoqué des évacuations et des coupures d'électricité, les autorités ayant également fermé plusieurs écoles dans les zones touchées.

L'incendie, favorisé par des vents violents et des bois secs, a endommagé des dizaines d'habitations et gêné les services de secours. L'état d'urgence sera en vigueur pendant sept jours, à moins qu'il ne soit levé ou prolongé, a déclaré la municipalité.

Les provinces de l'ouest du Canada, l'Alberta, qui se rend aux urnes lundi, et la Colombie-Britannique, ont également dû faire face à un printemps exceptionnellement chaud cette année, qui a déclenché plusieurs incendies de forêt hors de contrôle, réduisant ainsi la production de pétrole et de gaz. Mais la plupart de ces incendies ont été maîtrisés depuis, ce qui a permis de relancer la production de pétrole et de gaz.

Dans la principale province productrice de pétrole, l'Alberta, l'intensité de l'une des saisons d'incendies de forêt les plus difficiles depuis des années a continué à diminuer, ce qui a permis aux producteurs de pétrole et de gaz de relancer la production qu'ils avaient temporairement interrompue par prudence.

Crescent Point Energy a déclaré avoir rétabli la production de 45 000 barils d'équivalent pétrole qu'elle avait précédemment interrompue, tandis que Paramount Resources a déclaré avoir rétabli la majeure partie de la production qu'elle avait réduite en raison des incendies.