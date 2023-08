(Alliance News) - Orcadian Energy PLC a annoncé mercredi que sa filiale Orcadian Energy (CNS) Ltd avait modifié la date de remboursement de son accord de facilité avec Shell International Trading & Shipping Co Ltd.

La société de développement pétrolier et gazier axée sur la mer du Nord a déclaré que le prêt de 1 million de dollars de STASCO sera désormais remboursé d'ici le 13 septembre. À l'origine, le paiement devait être effectué avant le 23 août.

Orcadian avait demandé trois licences dans le cadre du 33e cycle d'octroi de licences mené par l'autorité britannique de transition de la mer du Nord en janvier dernier afin de rembourser sa facilité de crédit auprès de STASCO.

La société a ajouté qu'elle discutait d'une éventuelle prolongation du prêt.

Le solde de trésorerie d'Orcadian au 2 août s'élevait à 95 000 GBP.

Les actions d'Orcadian étaient en hausse de 8,8 % à 3,10 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.