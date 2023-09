(Alliance News) - Webuild a annoncé jeudi qu'il poursuivait sa croissance en Australie et s'étendait à de nouveaux segments pour le groupe. La filiale australienne Clough a obtenu un contrat de 420 millions de dollars australiens pour la construction du Shiplift dans le port de Darwin, sur la côte nord de l'Australie. Le projet comprend la construction d'un système moderne de levage, de manutention au sol et de mise à l'eau de navires de petite et de grande taille, qui consolidera le rôle de la ville côtière en tant que plaque tournante pour la maintenance des navires et les services de soutien dans la région.

Le Shiplift desservira le ministère de la Défense, ainsi que le trafic de navires commerciaux et privés dans les secteurs de la pêche, du pétrole et du gaz et de l'industrie maritime.

Clough détient 50 % des parts du projet, dans le cadre d'une coentreprise avec l'entreprise australienne BMD, qui détient les 50 % restants.

Commandé par le gouvernement du Territoire du Nord, le Darwin Shiplift sera le plus grand du territoire australien, avec 26 mètres de large et 103 mètres de long. La plateforme pourra soulever des navires d'une capacité maximale de 5 500 tonnes, y compris les nouveaux patrouilleurs offshore des forces de défense australiennes. L'achèvement du projet est prévu pour juillet 2025.

