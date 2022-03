Une hausse se dessine sur les Bourses mondiales, le pétrole poursuit son repli

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux étaient bien orientés vendredi, continuant d'observer les répercussions de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et le marché des matières premières.

Après une ouverture mitigée, l'Europe prenait plus résolument le chemin de la hausse: Francfort montait de 0,88%, Paris de 0,82%, Milan de 0,29% et Londres de 0,35% vers 11H30 GMT. Pour le deuxième jour de réouverture partielle et contrôlée, les deux indices principaux de la Bourse de Moscou reculaient autour de 3%.

En Suisse, l'indice vedette SMI progressait de 0,23%.

Dans le même temps, les contrats à terme à Wall Street avançaient aussi, entre 0,2% et 0,5%.

En Asie, Tokyo a conclu une neuvième séance de hausse consécutive (+0,14%). En revanche, les places chinoises ont nettement reculé, notamment Hong Kong (-2,47%), plombé par ses valeurs technologiques, mais aussi Shanghai (-1,17%).

"La guerre est évidemment toujours présente dans les dynamiques de marchés tout comme le resserrement des politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique", estiment les analystes de la Banque Postale AM.

Ils soulignent toutefois que, "pour l'instant, l'activité aux Etats-Unis et en Europe semble résister aux premiers effets de la crise", avec les résultats de l'indicateur d'activité qui ont positivement surpris jeudi.

Les prochains mois pourraient s'avérer plus difficiles. En Angleterre, la confiance des consommateurs est en chute, à cause d'un "mur d'inquiétudes" face à l'envolée du coût de la vie, d'après une étude de GfK publiée vendredi.

L'attention des investisseurs, notamment en Europe, reste portée sur la guerre en Ukraine au lendemain de l'annonce de nouvelles sanctions prises par les Occidentaux contre Moscou, visant, sur le plan économique, les réserves d'or de la Russie.

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont annoncé vendredi à Bruxelles des mesures pour réduire la dépendance européenne au gaz russe, peu avant le départ pour la Pologne du président américain Joe Biden, seconde étape d'un voyage en Europe consacré à l'invasion russe en Ukraine.

Le pétrole se repli

Dans ce contexte, et avec l'absence de sanctions européennes contre les hydrocarbures russes jeudi, la pression sur les prix du pétrole s'allégeait encore un peu.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai était encore orienté à la baisse (-2,28% à 116,23 dollars) vers 11H20 GMT, loin de son pic de jeudi à 123 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois reculait de 2,42% à 109,61 dollars.

Après une semaine orientée à la hausse, les valeurs pétrolières refluaient également, comme BP (-1,27%), TotalEnergies (-0,50%) ou Repsol (-0,63%).

Richemont quitte les montres Greubel Forsey

Le géant du luxe Richemont (+1,49%), propriétaire notamment de la maison de joaillerie Cartier, a cédé sa participation dans la marque de montres de prestige Greubel Forsey, confirme vendredi à l'AFP la marque qui retrouvé son indépendance.

Le secteur européen du luxe portait les indices, notamment Hermès (+3,32%), Kering (+2,65%), ou Tod (+1,71%).

Les semi-conducteurs en forme

Les entreprises spécialisées dans les semi-conducteurs menaient la progression en Europe, à l'instar Infineon (+3,96%), ASML (+1,84%) ou SMTicrelectronics (+2,34%)

Du côté des devises

L'euro montait de 0,19% à 1,1019 dollar.

Le bitcoin progressait de 1,06% à 44.365 dollars, en hausse de plus de 4,5% sur la semaine.

afp/al