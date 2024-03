(Alliance News) - L'explorateur de pétrole et de gaz Union Jack Oil PLC a indiqué lundi que l'opérateur du puits Andrews-1-17 dans l'Oklahoma, aux Etats-Unis, a signé un contrat de forage avec un entrepreneur local.

Reach Oil & Gas Co Inc a informé Union Jack qu'un contrat de forage avait été signé et que les travaux de terrassement étaient terminés. La date de forage sera fixée à la semaine prochaine, mercredi, ou aux alentours de cette date. Union Jack, dont l'activité est centrée sur le Royaume-Uni et les États-Unis, détient une participation directe de 45 % dans l'actif.

L'entreprise espère tester le gisement West Bowlegs dans le comté de Seminole, en ciblant le calcaire Hunton, l'un des principaux réservoirs d'hydrocarbures de l'Oklahoma.

L'opérateur Reach Oil & Gas estime que le puits a 75 % de chances de succès sur le plan géologique.

La période de forage sera d'environ 10 jours, a indiqué Union Jack, jusqu'à une profondeur de 5 200 pieds.

La durée d'achèvement est estimée à huit jours, y compris la perforation et le refoulement.

Le président exécutif David Bramhill a déclaré : "Le puits Andrews-1-17 a de grandes chances de succès et, s'il est prouvé qu'il est commercial, il pourrait être mis en production dans les semaines qui suivent le forage. Des puits de développement similaires à faible coût situés à proximité produisent généralement au départ environ 150 barils de pétrole et plus de 200 000 pieds cubes de gaz par jour et peuvent être rentabilisés rapidement dans les six mois."

Les actions d'Union Jack Oil étaient en baisse de 2,1 % à 16,65 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.