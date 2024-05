(Alliance News) - Union Jack Oil PLC a déclaré lundi qu'elle restait "en bonne santé financière" et que l'avenir "restait brillant", bien que les bénéfices aient chuté au cours de son dernier exercice financier.

La société pétrolière et gazière, qui se concentre sur les actifs onshore américains et britanniques, a déclaré que le bénéfice avant impôt pour 2023 a chuté de 56% à 1,4 million de livres sterling, contre 3,1 millions de livres sterling en 2022. Le bénéfice de base par action a chuté de 75 %, passant de 3,20 pence à 0,79 pence, tandis que le bénéfice dilué par action a chuté du même montant, passant de 3,16 pence.

Union Jack a déclaré que les recettes, quant à elles, ont chuté de 40 %, passant de 8,5 millions de livres sterling à 5,1 millions de livres sterling.

Le président exécutif David Bramhill a toutefois commenté : "Union Jack est restée rentable, malgré la baisse des prix du pétrole et des taux de change par rapport à 2022, ainsi qu'un arrêt de près de trois mois à Wressle, pendant l'installation d'une pompe de fond de puits et d'autres travaux importants de modernisation du site.

"Cela démontre la durabilité et la fiabilité du projet clé de l'entreprise et la gestion prudente de nos ressources de trésorerie.

Au début du mois de mai, Union Jack a déclaré un dividende final de 0,25 pence par action, qui sera versé en juillet.

"La confiance du conseil d'administration a une fois de plus été étayée par les solides résultats financiers de la société pour 2023, qui confirment sa résilience, tant sur le plan financier qu'opérationnel", a commenté M. Bramhill. "Au Royaume-Uni, Union Jack continuera à se concentrer sur le développement de son projet phare, Wressle... il reste un potentiel important qui permettra à la société de générer des revenus pendant au moins une autre décennie."

Il a ajouté : "Je suis convaincu que l'augmentation significative des activités de forage, d'évaluation et de développement actuellement prévues dans le cadre de la poursuite de la croissance de nos portefeuilles équilibrés au Royaume-Uni et aux États-Unis a le potentiel de créer une valeur significative... Dans l'ensemble, Union Jack est en bonne santé financière avec un bilan solide et continue à ne pas être endettée. L'avenir d'Union Jack reste prometteur.

Les actions d'Union Jack étaient en baisse de 2,1 % à 23,50 pence lundi après-midi à Londres.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

