(Alliance News) - Union Jack Oil PLC a déclaré lundi que son bénéfice, son chiffre d'affaires et ses résultats ont diminué au cours de son dernier semestre, mais que son bilan est "solide" et que l'avenir "reste prometteur".

Le producteur d'hydrocarbures onshore basé à Bath, en Angleterre, et axé sur le Royaume-Uni, a déclaré que le bénéfice avant impôt a diminué de 64% au premier semestre 2023, passant de 2,1 millions de livres sterling l'année précédente à 765 926 livres sterling. Le chiffre d'affaires a chuté de 18 %, passant de 4,4 millions de livres sterling à 3,6 millions de livres sterling.

Les amortissements ont augmenté de 25 % pour atteindre 1,3 million de livres sterling, et les dépenses administratives totales ont augmenté de 21 % pour atteindre 925 077 livres sterling.

Dans le même temps, le bénéfice d'exploitation a chuté de 68 %, passant de 2 millions de livres sterling à 653 695 livres sterling. Le bénéfice de base par action est passé de 1,80 pence à 0,52 pence, et le bénéfice dilué de 1,78 pence à 0,51 pence.

"Je suis très heureux de pouvoir à nouveau présenter aux actionnaires d'Union Jack des résultats semestriels positifs, contenant plusieurs faits marquants, notamment un bénéfice soutenu, une position de trésorerie solide et un bilan robuste exempt de dettes", a commenté le président exécutif David Bramhill.

Union Jack disposait de 6,3 millions de livres sterling de trésorerie et d'équivalents au 30 juin, contre 6,5 millions de livres sterling à la même date en 2022. Les liquidités, les créances à court terme et les investissements totalisent environ 9,3 millions de livres sterling, ce que la société attribue aux contributions de Wressle et aux recettes du champ pétrolifère de Keddington.

Union Jack a déclaré que son puits Wressle-1 dans le Lincolnshire, en Angleterre, a produit près de 500 000 barils de pétrole à partir de la formation Ashover Grit depuis la reprise de la production en août 2021. L'entreprise poursuit ses évaluations en vue d'élaborer un plan de développement complet du champ, afin de maximiser les récupérations d'hydrocarbures.

Bramhill a déclaré que la société "reste dans une position financière solide grâce à la combinaison de flux de trésorerie réguliers, principalement issus de notre actif phare de Wressle, et d'un potentiel d'augmentation futur significatif provenant de notre portefeuille de projets équilibré".

"L'avenir d'Union Jack reste prometteur", a-t-il ajouté.

Les actions d'Union Jack Oil étaient en baisse de 1,1 % à 19,78 pence à Londres lundi après-midi.

