Union Jack Oil PLC - société britannique de production, de développement et d'exploration d'hydrocarbures - réalise un bénéfice avant impôts en 2022 grâce à la multiplication de ses revenus annuels. Le bénéfice avant impôt de l'année passe à 3,1 millions de livres sterling, contre une perte de 853 013 livres sterling l'année précédente. Les recettes sont multipliées par 8,5 millions de GBP, contre 1,9 million de USD en 2021. La société explique que cette augmentation est principalement due à un flux de trésorerie élevé provenant de son projet Wressle, ainsi qu'à des prix du pétrole "robustes" et à une augmentation de la production d'hydrocarbures au cours de l'année. Elle déclare un dividende intérimaire de 0,3 pence par action. En ce qui concerne l'avenir, le président exécutif David Bramhill affirme que la société restera concentrée sur le développement de ses projets phares, Wressle et West Newton, à l'avenir. "L'avenir d'Union Jack reste prometteur", ajoute-t-il.

Cours actuel de l'action : 22,83 pence, en baisse de 0,7 % à Londres lundi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 19

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

