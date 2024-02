(Alliance News) - Union Jack Oil PLC a annoncé mardi de nouveaux accords visant à renforcer son portefeuille de redevances minières et de forage.

La société pétrolière et gazière basée à Bath, au Royaume-Uni et aux États-Unis, a déclaré avoir signé deux accords d'exploitation avec Reach Oil & Gas Co Inc.

Dans le cadre du premier accord, Union Jack Oil achètera une participation directe de 75 % dans un puits dont le forage est prévu pour le troisième trimestre de 2024. Ce puits vise à tester le prospect Footwall Fold dans la zone de Wilzetta Fault, dans le centre de l'Oklahoma.

La société a déclaré que la cible principale de la zone de faille de Wilzetta sera testée et que le pétrole récupérable est estimé à plus de 200 000 barils.

Dans le cadre du second accord, Union Jack Oil acquerra une participation de 37,5 % dans un programme d'acquisition sismique 2D et 3D visant à identifier d'autres zones à forer le long de la faille de Wilzetta.

La société a déclaré qu'elle paierait 280 000 USD nets pour 50 % du programme 2D et 3D, en échange d'une participation directe de 37,5 % dans tous les prospects générés.

Le président exécutif David Bramhill a déclaré : "Nous prévoyons que le premier de nos puits, Andrews-1 sur le prospect West Bowlegs, sera foré au début du deuxième trimestre 2024 et nous sommes heureux de constater que des progrès importants ont déjà été réalisés avec le jalonnement de l'emplacement du puits et le début de la construction du site sous peu."

Il a ajouté : "Le conseil d'administration atteint ses objectifs d'identification et d'introduction de nouvelles opportunités de croissance potentielles dans une juridiction accueillante, très prometteuse, disposant d'opérations et d'infrastructures existantes et d'un environnement fiscal attractif, afin de compléter les activités de production déjà fructueuses et rentables de la société au Royaume-Uni."

Les actions d'Union Jack Oil étaient en hausse de 0,2 % à 17,53 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

