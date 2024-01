(Alliance News) - Union Jack Oil PLC et Europa Oil & Gas Holdings PLC ont déclaré mardi qu'une évaluation indépendante a augmenté les réserves de pétrole de leurs licences dans le champ de Wressle à terre dans le Lincolnshire, en Angleterre.

Union Jack détient un intérêt économique de 40 % dans les deux zones de licence, PEDL 180 et PEDL 182, tandis qu'Europa Oil détient un intérêt de 30 %. L'opérateur est Egdon Resources UK Ltd.

Un rapport de la personne compétente préparé par ERC Equipoise Ltd a révélé des réserves 1P de 906 000 barils d'équivalent pétrole, contre 303 000 lors du dernier rapport CPR en 2016 et malgré une production de 519 000 barils dans l'intervalle. L'estimation des réserves 2P est passée de 655 000 barils à 2,4 millions de barils, et celle des réserves 3P de 1,4 million de barils à 4,9 millions de barils.

Les réserves 1P sont des réserves prouvées, les réserves 2P sont prouvées et probables, et les réserves 3P sont prouvées, probables et possibles. Le nouveau rapport reclasse 1,9 million de barils de ressources contingentes dans les drapeaux de Penistone en réserves 2P.

"L'augmentation des réserves de Wressle justifie l'attention portée par les partenaires [de la coentreprise] à la gestion de la production du champ afin de maximiser les volumes récupérables. Cela conforte l'approche de développement que nous avons adoptée jusqu'à présent", a déclaré David Bramhill, président exécutif d'Union Jack.

"L'installation de l'ascenseur artificiel sur le puits Wressle-1 a marqué le début de la phase suivante du développement de Wressle, qui se concentrera également sur l'exportation de la production de gaz vers le système national de transmission du Royaume-Uni, récemment approuvé par l'entreprise commune.

Les actions d'Union Jack étaient en hausse de 2,8 % à 20,30 pence tôt mardi à Londres. Les actions Europa étaient en baisse de 8,3 % à 1,10 pence, mais avaient grimpé de 17 % à 1,40 pence plus tôt dans la matinée de mardi.

