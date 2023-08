(Alliance News) - United Oil & Gas PLC a déclaré mardi qu'elle avait repoussé la date d'expiration d'une vente de licence prévue.

La société pétrolière et gazière basée à Londres, qui a des projets en Égypte, en Italie et au Royaume-Uni, a déclaré que la date d'expiration de la vente à Quattro Energy Ltd de la licence P2519 de la mer du Nord centrale britannique pour la découverte Maria dans le bloc 15/18 a été repoussée au 30 septembre.

Il s'agit de l'une des nombreuses prolongations intervenues après que United Oil & Gas a accepté de vendre la licence à Quattro Energy en juillet 2021 pour un montant maximum de 3,2 millions de livres sterling. Ce montant a été porté à 5,7 millions de livres sterling le 17 janvier 2023, lorsque Jesmond Capital Ltd a annoncé qu'elle achèterait Quattro Energy.

La semaine dernière, mardi, United Oil a déclaré que toutes les conditions de la vente n'avaient pas été remplies.

Toujours mardi, United Oil a indiqué qu'elle avait révisé les paiements de contrepartie, en vertu desquels Quattro devait verser à United Oil un dépôt non remboursable de 100 000 USD la veille de la vente. En outre, les paiements de bonus conditionnels sont passés de 2,3 millions de livres sterling à 3,3 millions de livres sterling lorsque les seuils de production brute du champ sont atteints, soit trois, quatre et cinq millions de barils.

Les actions de United Oil & Gas ont augmenté de 9,3 % à 1,48 pence chacune mardi matin à Londres.

