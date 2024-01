(Alliance News) - United Oil & Gas PLC a déclaré mardi qu'elle avait achevé les tests du puits d'exploration ASD S-1X sur le prospect ASD South dans la licence d'Abu Sennan en Égypte onshore.

La compagnie pétrolière et gazière égyptienne et jamaïcaine a déclaré le mois dernier qu'elle avait commencé à forer le puits à la mi-novembre, atteignant une profondeur totale de 3 450 mètres à la mi-décembre, en avance sur le calendrier et en deçà du budget.

United O&G a déclaré que l'analyse pétrophysique des diagraphies indiquait la présence d'un total de 9,5 mètres de réserves nettes dans la section prospective du puits, dont 6 mètres de réserves nettes dans le réservoir primaire d'Abu Roash C.

Le puits a été complété en une seule fois dans le réservoir AR-C, a déclaré United O&G. Le puits a été testé avec succès sur quatre tailles de choke, avec une moyenne de 1 134 barils de pétrole par jour à une taille de choke de 24/64, 1 356 bopd à 32/64, 1 629 bopd à 40/64 et 2 173 bopd à 64/64. Les essais ont duré six heures pour chaque taille d'étranglement.

United O&G a déclaré que ces débits d'essai préliminaires étaient conformes aux attentes avant le forage.

Elle a indiqué que l'opérateur KEE soumettrait bientôt à l'Egypt General Petroleum Corp une notification de découverte commerciale et une demande de bail de développement pour ASD South, sur la base des résultats de ces tests.

La production devrait commencer peu après l'obtention des autorisations et la mise en place des installations, a déclaré United O&G.

"Bien que les taux de débit initiaux soient très encourageants, nous attendons les données de pression du puits provenant d'autres tests à long terme avant de pouvoir déterminer les taux de débit attendus à plus long terme de ce puits et nous fournirons une mise à jour en temps voulu. Cette découverte ouvre une nouvelle zone de la licence et l'opérateur va maintenant soumettre un avis de découverte commerciale et une demande de bail de développement à ASD South. De nouvelles installations de production devront être construites avant que le puits n'entre en production", a déclaré Brian Larkin, directeur général de United O&G.

"Malgré ce succès, il est important de reconnaître les conditions macroéconomiques difficiles en Égypte et les difficultés persistantes auxquelles la société est confrontée pour rapatrier les fonds du pays. Nous restons déterminés à collaborer avec nos partenaires égyptiens locaux, EGPC, et l'opérateur KEE pour relever ces défis."

Les actions de United O&G ont augmenté de 3,5 % à 0,62 pence chacune à Londres mardi après-midi.

