United Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière, centrée sur l'Egypte, le Royaume-Uni et la Jamaïque - Nomination de Herona Thompson au poste de directeur national en Jamaïque. "Herona est géologue de formation et possède une vaste expérience de l'industrie pétrolière, ayant travaillé à la fois pour le gouvernement de la Jamaïque et pour le secteur privé sur des projets jamaïcains et internationaux", indique United Oil. En Jamaïque, elle possède la licence Walton Morant.

Vaalco Energy Inc - Explorateur d'hydrocarbures axé sur le Canada et l'Afrique - conclut un accord pour acquérir Svenska Petroleum Exploration AB, une société d'exploration et de production basée à Stockholm. Le principal actif de Svenska est sa participation de 27 % dans le champ Baobab en eaux profondes dans le bloc CI-40, au large de la Côte d'Ivoire. Vaalco indique que le montant de l'acquisition s'élève à 66,5 millions d'USD. Elle ajoute : "Le prix d'achat brut sera partiellement financé par un dividende pré-clôture en espèces sur le bilan de Svenska au vendeur, le reste étant financé par une partie de la trésorerie de Vaalco, sans émission de dette ou de capitaux propres. La clôture de l'acquisition est prévue pour le deuxième trimestre 2024, le calendrier définitif dépendant de l'obtention finale de toutes les autorisations nécessaires. Vaalco estime actuellement que les liquidités nettes dues à la clôture seront de l'ordre de 30 à 40 millions de dollars, en fonction du calendrier."

Premier African Minerals Ltd - développeur de métaux et de minéraux centré sur l'Afrique - L'usine de lithium et de tantale de Zulu "fonctionne maintenant". Des concentrés sont produits "à partir des sections de flottation du mica et du spodumène", bien qu'il y ait quelques problèmes. Premier African ajoute : "L'analyse des concentrés est en cours. Les entrepreneurs de l'usine doivent se pencher sur plusieurs problèmes qui affectent à la fois la quantité et la qualité de la production. Le plus important est que l'instrumentation liée à la mesure du pH ne couvre pas tous les composants de l'usine qui doivent être surveillés et que le système de dosage des réactifs n'est pas en mesure d'ajuster le pH aux spécifications de conception. L'entrepreneur de l'usine devra y remédier immédiatement".

Gunsynd PLC - qui investit dans des entreprises et des projets dans les secteurs des ressources naturelles, des sciences de la vie et des boissons - déclare que l'entreprise investie Low6 Ltd a "continué à augmenter ses revenus et a maintenant atteint la rentabilité pour les sept mois de l'exercice en cours". Pour l'année se terminant en juin, Low6 devrait réaliser un chiffre d'affaires de 4,5 millions de livres sterling.

Seed Innovations Ltd - société d'investissement spécialisée dans les entreprises de santé, de bien-être et de cannabis médical en phase de démarrage - Prolonge de trois mois le programme de rachat d'actions existant, pour un maximum de 21,5 millions d'actions et 850 000 GBP. Says a racheté 9,9 millions d'actions à ce jour, déboursant 288 988 GBP.

Shanta Gold Ltd - Producteur d'or axé sur l'Afrique de l'Est - déclare qu'à la suite des réactions des actionnaires, la réunion du tribunal et l'assemblée générale prévues pour jeudi concernant le rachat par Saturn Resources Ltd. ont été ajournées. Shanta a accepté le rachat pour 140 millions de livres sterling en décembre. L'assemblée devrait maintenant se tenir le 28 mars.

Galileo Resources PLC - société minière axée sur la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, l'Afrique du Sud et les États-Unis - déclare que toutes les conditions ont été remplies dans le cadre de l'accord d'acquisition d'une participation supplémentaire de 51 % dans BC Ventures Ltd. Elle détient désormais une participation de 80 %. BC possède un "projet de lithium très prometteur dans le sud-ouest du Zimbabwe".

Corcel PLC - Société d'exploitation minière et de développement des ressources basée à Londres - a notifié qu'Extractions Premium & Mining Ltd a conclu un accord d'option d'achat avec Richard Jennings. Extractions détient une participation de 24% dans Corcel. Extractions a le droit d'acheter à Jennings jusqu'à 99 millions d'actions Corcel au prix de 0,012 GBP chacune. En outre, Extraction est informée qu'elle convertit 750 000 GBP d'obligations de prêt en cours et d'intérêts associés en 98,9 millions d'actions Corcel.

BSF Enterprise PLC - investisseur en biotechnologie - Signature d'un accord avec la Maison Amélie Pichard, une entreprise de mode qui "conçoit et fabrique des produits en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement". BSF déclare : "La collaboration permettra d'explorer de futures opportunités commerciales, en travaillant ensemble pour développer, fabriquer et finalement vendre des accessoires de mode qui incorporent du cuir cultivé en laboratoire". L'entreprise affirme qu'il s'agit d'un "événement marquant". C'est la première fois que "du cuir véritable cultivé en laboratoire est produit de manière éthique pour l'industrie de la mode en utilisant les mêmes structures que le cuir traditionnel".

Corero Network Security PLC - Fournisseur de cybersécurité basé à Londres - Les actions commencent à être négociées sur le marché américain OTCQB Venture Market. "La cotation sur l'OTCQB est une étape importante dans la stratégie de l'entreprise visant à accroître son audience auprès des investisseurs américains et à renforcer son exposition et sa présence dans le pays", indique l'entreprise.

