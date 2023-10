Les contrats à terme sur l'huile de palme malaisienne ont légèrement augmenté mardi après avoir prolongé leurs pertes pour une deuxième session lundi, lorsque les acheteurs du marché principal, la Chine, ont reporté leurs achats pour cause de vacances.

Le contrat de référence de l'huile de palme pour livraison en décembre sur le Bursa Malaysia Derivatives Exchange a gagné 0,81% à 3 733 ringgit (790,39 $) la tonne métrique dans les premiers échanges.

Les contrats à terme sur l'huile de palme ont chuté de 6,06% sur une base mensuelle en septembre après avoir enregistré deux gains mensuels consécutifs. FONDAMENTAUX * La bourse des matières premières de Dalian est fermée du 29 septembre au 6 octobre pour le festival de la mi-automne et la fête nationale. Les prix de l'huile de soja sur le Chicago Board of Trade ont augmenté de 0,4 %. * L'huile de palme est affectée par les mouvements de prix des huiles apparentées qui se disputent une part du marché mondial des huiles végétales. * Les exportations de produits à base d'huile de palme de Malaisie pour le mois de septembre devraient augmenter de 5,4% à 8,1%, selon les données de la société d'inspection indépendante AmSpec Agri Malaysia et de l'organisme d'inspection des cargaisons Intertek Testing Services. * L'Indonésie a augmenté son prix de référence pour l'huile de palme brute à 827,37 dollars la tonne pour la période du 1er au 15 octobre, ce qui a maintenu les taxes à l'exportation et les prélèvements pour l'huile de palme brute inchangés à 33 dollars et 85 dollars la tonne. * L'huile de palme malaisienne devrait se négocier entre 3700 et 4500 ringgit (790-960 dollars) la tonne métrique d'ici à la mi-2024, alors que le phénomène climatique El Niño menace les approvisionnements dans un contexte de demande croissante, selon les analystes. * L'huile de palme FCPOc3 pourrait augmenter dans une fourchette de 3 765-3 795 ringgit par tonne métrique, après sa stabilisation autour d'un support de 3 686 ringgit. NOUVELLES DU MARCHÉ * Les prix du pétrole ont glissé de 1% dans les premiers échanges asiatiques mardi, après être tombés à un plus bas de trois semaines lors de la session précédente, sur un dollar américain plus fort, des rendements obligataires américains en hausse et des signaux d'approvisionnement mitigés. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0330 Australia RBA Cash Rate Oct 1400 US JOLTs Job Openings Aug ($1 = 4,7230 ringgit) (Reportage de Mayank Bhardwaj ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)