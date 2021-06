Vif rebond de la Bourse de Tokyo, les craintes sur la Fed s'étant dissipées

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a très nettement rebondi mardi, profitant d'un reflux des craintes sur un resserrement potentiellement plus rapide de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui avaient plombé le marché nippon la veille.

L'indice vedette Nikkei a grimpé de 3,12% à 28.884,13 points (+873,20 points), effaçant quasiment sa chute de la veille (-3,3%), où il avait connu sa pire séance depuis quatre mois.

Il s'agit de la plus forte hausse du Nikkei sur une séance depuis un an. L'indice élargi Topix a été encore plus dynamique (+3,16% à 1.959,53 points).

Les Bourses européennes et Wall Street avaient aussi fini sur une note positive lundi, repartant de l'avant après un trou d'air provoqué par le ton moins accommodant de la Réserve fédérale américaine (Fed) en fin de semaine dernière.

La Fed va toutefois continuer à faire tout son possible pour soutenir l'économie américaine et "aussi longtemps" que nécessaire, selon un discours que devait prononcer son président Jerome Powell ultérieurement mardi devant le Congrès américain, mais publié à l'avance.

Quant à l'inflation américaine, dont l'accélération actuelle est liée à des facteurs transitoires selon la Fed, elle devrait se stabiliser près de son objectif de 2% à partir de 2022, a répété M. Powell dans ce discours.

Ces mots ont apaisé les marchés financiers, Tokyo y compris. Les investisseurs à Tokyo avaient "surréagi" lundi, "donc ils ont amplement racheté des titres aujourd'hui", a commenté auprès de l'AFP Toshikazu Horiuchi, courtier chez IwaiCosmo Securities.

En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong était cependant en petit repli (-0,19% vers 06H30 GMT). Les indices composites de Shanghai et Shenzhen étaient eux dans le vert en fin de séance.

Du côté des valeurs

VERRE À MOITIÉ PLEIN POUR ASAHI: le titre du brasseur japonais Asahi Group Holdings a solidement progressé (+3,75% à 5.478 yens). Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo, qui ouvriront le 23 juillet, ont finalement décidé lundi d'accepter des spectateurs résidant au Japon, mais à 50% des capacités d'accueil de chaque site et dans une limite maximale de 10.000 personnes.

Or, "Asahi Super Dry" est la bière officielle des JO de Tokyo, et selon l'agence de presse Kyodo la vente d'alcool pourrait être autorisée dans les stades durant l'événement.

Si le fait d'avoir évité un huis clos est positif pour des sponsors comme Asahi Holdings, leurs recettes directes liées aux spectateurs des JO devraient toutefois être limitées étant donné les restrictions.

AG CHEZ NISSAN: comme ceux des autres constructeurs automobiles nippons, le titre de Nissan a fini en bonne hausse (+3,74% à 542,7 yens), le jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle du groupe, qui a dit voir des signes encourageants de reprise de son activité ces derniers mois.

Sans surprise, la résolution d'un investisseur ultra-minoritaire qui proposait de publier les accords secrets dits "Rama" de Nissan avec son allié et premier actionnaire Renault a été rejetée mardi.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, à raison d'un dollar pour 110,41 yens vers 06H50 GMT, contre 110,21 yens la veille à 21H00 GMT.

Le yen perdait aussi du terrain face à l'euro, qui valait 131,39 yens contre 131,23 yens lundi.

Un euro s'échangeait pour 1,1901 dollar, quasi stable par rapport à lundi 21H00 GMT (1,1907 dollar).

Les prix du pétrole restaient bien orientés, après avoir atteint lundi un plus haut depuis fin 2018, soutenus par la demande mondiale et la victoire du conservateur Ebrahim Raïssi à l'élection présidentielle en Iran.

L'arrivée au pouvoir de M. Raïssi risque de compliquer encore davantage les négociations sur le nucléaire iranien, et par conséquent le retour du pétrole de Téhéran sur le marché mondial.

Vers 06H30 GMT le prix du baril de WTI américain stagnait à 73,66 dollars mais celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,36% à 75,17 dollars.

afp/al