La roupie indienne devrait se renforcer légèrement au cours de la semaine, en suivant l'indice du dollar et les prix du brut, tandis que les rendements obligataires pourraient suivre les pairs américains et réagir à la décision politique de la Reserve Bank of India au cours de la première semaine du second semestre de l'année fiscale.

La semaine dernière, la roupie a terminé à 83,0400 pour un dollar américain et s'est échangée dans une fourchette comprise entre 83,0325 et 83,2450, une intervention probable de la banque centrale l'empêchant d'atteindre des niveaux historiquement bas.

L'indice du dollar américain et les prix du pétrole brut ont marqué un temps d'arrêt vendredi, après une hausse incessante au cours des derniers jours.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se sont repliés à 95 dollars le baril, tandis que l'indice du dollar s'est également replié. Le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint 4,6880 %, son niveau le plus élevé depuis octobre 2007, mais il est resté en deçà de ses plus hauts niveaux.

La roupie est susceptible de gagner si la baisse de l'indice du dollar américain et des prix du brut persiste, a déclaré Apurva Swarup, vice-président de la Shinhan Bank India. La monnaie locale devrait s'échanger dans une fourchette de 82,70-83,20 au cours de la semaine, a-t-il ajouté.

"Nous restons conscients que les perspectives de l'indice du dollar ont été déterminées autant par la faiblesse de l'Europe que par l'optimisme de la Fed quant à un atterrissage en douceur", ont déclaré les analystes de DBS dans une note.

Dans l'immédiat, les marchés se préparent à une éventuelle fermeture du gouvernement américain au cours de la première quinzaine d'octobre, ajoute la note.

Les résultats de la réunion de politique monétaire de la RBI et les données clés du marché du travail américain, y compris les chiffres du chômage et les demandes initiales d'allocations chômage, seront des points d'attention.

Pendant ce temps, le rendement de l'obligation de référence 7,18% 2033 a terminé à 7,2162% vendredi, en hausse de six points de base pour la semaine, après avoir diminué au cours des deux semaines précédentes.

Les acteurs du marché s'attendent à ce que le rendement se situe entre 7,15 et 7,26% jusqu'à la décision de politique monétaire de cette semaine.

"Nous nous attendons à ce que le comité de politique monétaire de la RBI maintienne sa position en octobre, mais le commentaire devrait être plus optimiste car les prix du pétrole ont augmenté depuis la dernière réunion", a déclaré A Prasanna, responsable de la recherche chez ICICI Securities Primary Dealership.

"Bien que l'inflation de base aille dans la bonne direction, il y a des risques liés aux prix des aliments et des carburants.

La décision politique est attendue vendredi. Les acteurs du marché s'attendent à ce que les taux soient maintenus pour la quatrième fois consécutive, l'accent étant mis sur l'inflation et la trajectoire des liquidités.

Le rendement a également affiché sa première hausse trimestrielle au cours des cinq derniers trimestres, sous l'effet de l'augmentation constante des pairs américains et des prix du pétrole.

Le rendement américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 16 ans, tandis que le pétrole Brent de référence a atteint son plus haut niveau depuis près d'un an la semaine dernière, ce qui a exercé une pression à la hausse sur les rendements, qui ont failli franchir des niveaux techniques clés à la hausse.

Les obligations et la roupie n'ont pas réagi après que le FTSE Russell n'ait pas inclus l'Inde dans un indice d'obligations gouvernementales, une semaine après que JPMorgan ait inclus le pays dans sa suite d'indices GBI-EM à partir de juin 2024. ÉVÉNEMENTS CLÉS :

** US Sept S&P Global Mfg PMI - 2 octobre, lundi (7:15 p.m. IST)

** ISM manufacturier PMI - 2 octobre, lundi (7:30 p.m. IST)

** Inde Sept S&P Global Mfg PMI - 3 octobre, mardi (10:30 a.m. IST)

** États-Unis Sept S&P Global services and composite final PMI - 4 octobre, mercredi (19:15 p.m. IST)

** PMI non manufacturier ISM - 4 octobre, mercredi (7:30 p.m. IST)

** Commandes d'usines aux Etats-Unis - 4 octobre, mercredi (19:30 p.m. IST)

** Inde Sept S&P Global Services PMI - 5 octobre, jeudi (10:30 a.m. IST)

** États-Unis : données du commerce international d'août - 5 octobre, jeudi (18h00 IST)

** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis - semaine du 25 septembre - 5 octobre, jeudi (18:00 p.m. IST)

** Décision sur les taux directeurs en Inde - 6 octobre, vendredi (10:00 a.m. IST) (les taux devraient rester inchangés)

** Taux d'emploi non agricole et taux de chômage aux États-Unis - 6 octobre, vendredi (18h00 IST) (rapporté par Dharamraj Dhutia et Jaspreet Kalra ; édition par Nivedita Bhattacharjee)