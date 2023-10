La roupie indienne risque de tomber à un niveau historiquement bas cette semaine en raison de la hausse des prix du pétrole, tandis que les investisseurs obligataires surveilleront l'action de la banque centrale sur les ventes de dette.

Le prix du Brent a grimpé de 5,7 % vendredi, les investisseurs ayant intégré la possibilité d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient après qu'Israël a entamé des raids terrestres dans la bande de Gaza.

"Ce sont les prix du pétrole qui pourraient enfin sortir de l'impasse (sur la roupie). Cette semaine pourrait être plus volatile que la précédente et la principale question sera de savoir ce que fera la RBI", a déclaré un cambiste d'une banque.

La semaine dernière, la roupie a évolué dans une fourchette étroite de 15 paisa, en grande partie grâce à l'intervention de la Reserve Bank of India. La roupie a clôturé à 83,2625 vendredi dernier, presque inchangée d'une semaine sur l'autre et juste à côté du record de 83,29.

La RBI a vendu sur les marchés à terme non livrables et les marchés de gré à gré, et peut-être sur les marchés à terme", a déclaré Anil Bhansali, responsable de la trésorerie chez Finrex Treasury Advisors.

Après les données sur l'inflation aux États-Unis, l'attention se portera cette semaine sur les ventes au détail aux États-Unis, qui seront publiées mardi, et sur les chiffres de l'immobilier. En outre, plusieurs intervenants de la Fed doivent s'exprimer cette semaine.

OBLIGATIONS

Les rendements obligataires se sont détendus la semaine dernière, l'indice de référence terminant en légère baisse après avoir augmenté au cours des deux semaines précédentes.

Le rendement de l'obligation de référence 7,18% 2033 a terminé à 7,3166%, en baisse de deux points de base (pb) pour la semaine - après avoir augmenté de 19 pb au cours des deux semaines précédentes.

Les acteurs du marché s'attendent à ce qu'il se situe dans une large fourchette de 7,27 % à 7,40 % cette semaine, en se concentrant principalement sur les développements des opérations d'open market (OMO) de la RBI.

Les rendements obligataires sont restés élevés depuis que la banque centrale a annoncé son intention de procéder à des ventes d'obligations par adjudication, le marché s'attendant à des ventes de 500 milliards de roupies (6,01 milliards de dollars) et à des adjudications au cours de ce trimestre.

La RBI a également indiqué qu'elle maintiendrait des taux élevés et des liquidités serrées afin de rapprocher l'inflation de son objectif de 4 %, limitant ainsi la baisse des rendements.

"Les rendements obligataires pourraient se durcir davantage et ne pas descendre en dessous de 7,30 %, étant donné que les prix du pétrole et les rendements américains sont repartis à la hausse. La date de la première vente OMO de la RBI serait le prochain élément déclencheur crucial, a déclaré VRC Reddy, responsable de la trésorerie à la Karur Vysya Bank.

Les traders continueront également à surveiller les rendements américains et les prix du pétrole dans le contexte du conflit actuel au Moyen-Orient. ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Inflation indienne WPI de septembre - 16 octobre, lundi - (sondage Reuters - 0,50%, précédent - (-0,52%)) ** Ventes au détail de septembre aux Etats-Unis - 17 octobre, mardi (18h00 IST) ** Production industrielle de septembre aux Etats-Unis - 17 octobre, mardi (18h45 IST) ** Nombre de mises en chantier de septembre aux Etats-Unis - 18 octobre, mercredi (18h00 IST) ** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis - semaine jusqu'à octobre - 18 octobre (18h00 IST) ** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis - semaine jusqu'à octobre - 18 octobre (18h00 IST) ** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis - semaine jusqu'à octobre (18h00 IST) (1$ = 83,2550 roupies indiennes) (Reportage de Nimesh Vora ; Rédaction de Janane Venkatraman)