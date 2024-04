Les actions américaines du secteur de l'énergie s'envolent, les investisseurs profitant de la hausse des prix du pétrole et d'une économie plus forte que prévu, tout en cherchant à protéger leurs portefeuilles d'une résurgence redoutée de l'inflation.

Le secteur de l'énergie du S&P 500 est en hausse d'environ 17 % en 2024, ce qui représente à peu près le double du rendement de l'indice général depuis le début de l'année. Ses gains se sont accélérés ces dernières semaines, ce qui en fait le secteur le plus performant du S&P 500 depuis un mois.

L'un des principaux moteurs de cette évolution est le prix du pétrole : Le brut américain a augmenté de 20 % depuis le début de l'année en raison de la vigueur inattendue de l'économie américaine et des inquiétudes suscitées par l'aggravation du conflit au Moyen-Orient.

Certains investisseurs pensent également que la hausse des actions du secteur de l'énergie pourrait servir de couverture contre l'inflation américaine. La hausse des prix à la consommation s'est avérée plus tenace que prévu cette année, menaçant de freiner le rallye boursier plus large en sapant les attentes concernant l'ampleur de la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en 2024.

"Si l'inflation doit repartir à la hausse, la couverture consiste à être exposé aux matières premières", a déclaré Ayako Yoshioka, gestionnaire de portefeuille senior chez Wealth Enhancement Group.

Les portefeuilles qu'elle gère ont été surpondérés en actions du secteur de l'énergie, y compris celles des grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil et Chevron, car elle a constaté une plus grande discipline dans les dépenses d'investissement des entreprises du secteur de l'énergie.

Parmi les meilleures performances du secteur de l'énergie depuis le début de l'année, on peut citer Marathon Petroleum, en hausse de 40 %, et Valero Energy, en hausse de 33 %.

L'économie sera au centre de l'attention au cours de la semaine prochaine, alors que la saison des résultats du premier trimestre s'accélère, avec des rapports de Netflix, Bank of America et Procter & Gamble . Les ventes au détail mensuelles américaines, publiées lundi, donneront un aperçu du comportement des consommateurs américains, à la suite d'un autre rapport sur l'inflation plus fort que prévu mercredi dernier.

Les actions du secteur de l'énergie ont augmenté alors que la reprise des actions américaines s'est étendue au-delà des sociétés de croissance et de technologie qui ont mené les gains l'année dernière. L'appétit des investisseurs pour les secteurs non liés aux matières premières pourrait toutefois être mis à mal si les attentes en matière d'inflation continuent d'augmenter et si les inquiétudes au sujet de la fermeté de la Fed s'accroissent.

Les craintes d'inflation ont rendu les marchés plus turbulents ces dernières semaines. En dehors des actions, les inquiétudes concernant la hausse des prix à la consommation ont porté l'or, une protection populaire contre l'inflation, à des niveaux record. Les valeurs énergétiques ont également prospéré en dehors des États-Unis.

Les actions des sociétés minières, des entreprises sidérurgiques et d'autres sociétés liées aux matières premières ont augmenté en même temps que les actions du secteur de l'énergie.

"Les investisseurs observent le monde et constatent que l'économie ne ralentit pas vraiment ... à un moment où l'on s'inquiète des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement en matières premières, en particulier le pétrole", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel Corp.

Les actions du secteur de l'énergie ont chuté de près de 5 % en 2023, alors que l'indice S&P 500 a gagné 24 %. Mais leur capacité à couvrir l'inflation a été renforcée en 2022. Cette année-là, le secteur de l'énergie du S&P 500 a fait un bond d'environ 60 %, offrant un point positif dans un marché boursier qui a plongé lorsque la Fed a augmenté les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation qui avait atteint des sommets en 40 ans.

La semaine dernière, les stratèges de Morgan Stanley et de RBC Capital Markets ont réitéré leurs appels à la hausse sur les actions du secteur de l'énergie. Dans une note, Lori Calvasina de RBC a cité les risques géopolitiques accrus et "l'acceptation croissante de l'idée que l'économie est en fait assez forte".

Les analystes notent également des valorisations comparativement faibles. Le secteur de l'énergie du S&P 500 se négocie à 13 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre près de 21 fois pour l'ensemble du S&P 500, selon LSEG Datastream.

Les prix du pétrole pourraient être affectés si les tensions au Moyen-Orient s'apaisent ou si la croissance mondiale commence à vaciller, ce qui pourrait assombrir les perspectives des actions du secteur de l'énergie.

À l'inverse, une forte croissance économique pourrait stimuler les bénéfices des entreprises et orienter les investisseurs vers d'autres secteurs qui se sont bien comportés cette année, tels que l'industrie et la finance. Les entreprises du S&P 500 devraient augmenter leurs bénéfices de 9 % cette année, selon les données du LSEG IBES.

Marta Norton, responsable des investissements pour les Amériques chez Morningstar Wealth, a déclaré que sa société détenait des actions de sociétés d'oléoducs et de gazoducs et d'autres Master Limited Partnerships (MLP), qui pourraient protéger les investisseurs contre une inflation plus forte.

Elle pense néanmoins que l'économie pourrait commencer à ralentir dans les mois à venir, ce qui permettrait à la Fed de réduire ses taux en juin.

"Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le moment où la Fed changera de cap et celui où l'économie ralentira réellement sont des questions ouvertes", a déclaré Mme Norton. "Vous devez vraiment gérer votre portefeuille en fonction d'un éventail de résultats.