Les actions américaines ont chuté mardi et le pétrole a perdu plus de 1 %, les investisseurs s'interrogeant sur la fin des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et sur la capacité de résistance de l'économie chinoise.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en baisse à la mi-journée, après un rapport plus fort que prévu sur les ventes au détail aux États-Unis. Le département américain du commerce a indiqué que les ventes au détail avaient augmenté de 0,7 % en juillet, soit plus que les 0,4 % prévus par les économistes, ce qui a amené les investisseurs à se demander si la Fed n'avait pas encore plus de temps devant elle pour maîtriser l'inflation.

Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 étaient tous deux en baisse de 0,85 %, et le Nasdaq Composite a perdu 0,71 % en début d'après-midi.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 45 pays, était en baisse de 0,75 %.

"Étant donné que nous sommes très vigilants à l'égard de la Fed et de ce qu'elle fera en septembre, il n'est pas surprenant que le marché ait réagi avec nervosité, étant donné que le chiffre des ventes au détail pourrait indiquer que la Fed continuerait à relever ses taux", a déclaré Peter Anderson, fondateur d'Andersen Capital Management à Boston.

Toutefois, d'autres ont affirmé que la seule surprise des données économiques n'était probablement pas suffisante pour modifier fondamentalement l'opinion de la Fed.

"Les rendements des bons du Trésor à 2 ans et à 10 ans ont légèrement augmenté après la publication du rapport, mais les données sur les ventes ne soutiennent pas un changement important des attentes pour la prochaine réunion de la Fed", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont brièvement atteint leur plus haut niveau depuis 10 mois, jusqu'à 4,274 % plus tôt dans la journée, avant de redescendre à 4,20 % plus tard.

Ailleurs, les inquiétudes concernant la solidité de l'économie chinoise ont pesé sur les marchés pétroliers, où le brut a chuté de près de 2 % en raison de la morosité des données économiques du pays et des inquiétudes concernant l'insuffisance des baisses de taux surprises décidées par Pékin.

Le baril de Brent était en baisse de 1,9 % à 84,57 dollars, tandis que le baril de brut américain a chuté de 2,21 % à 80,69 dollars. Les réductions des prêts à un an accordés par la Chine aux institutions financières, de 15 points de base, ont été les plus importantes depuis le début de la pandémie de grippe aviaire. La croissance de la production industrielle et des ventes au détail a ralenti par rapport au mois précédent pour atteindre un rythme de 3,7 % et 2,5 % respectivement en glissement annuel, ce qui est inférieur aux attentes.

"Globalement, les marchés ont raison de s'inquiéter de l'évolution de la croissance chinoise au cours des trimestres actuels", a déclaré Chris Scicluna, responsable de la recherche chez Daiwa Capital Markets.

La banque centrale de Russie, quant à elle, a relevé son taux d'intérêt directeur de 350 points de base à 12 %, une mesure d'urgence pour tenter d'enrayer la récente chute du rouble après un appel public du Kremlin en faveur d'un resserrement de la politique monétaire.

Le rouble a réduit ses gains après la décision pour s'établir à 97,09, soit une baisse de 0,6 %, tout en restant nettement au-dessus de son niveau le plus bas, proche de 102, qui n'avait pas été atteint depuis les premières semaines qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les marchés émergents sont restés au centre de l'attention un jour après que l'Argentine a dévalué sa monnaie de près de 18 %, tandis que la banque centrale russe a relevé mardi ses taux d'intérêt de 350 points de base lors d'une réunion extraordinaire à la suite d'un nouveau glissement du rouble.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de six devises, est resté à peu près stable, en baisse de 0,08 % à 103,102.