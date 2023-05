Les actions américaines ont clôturé en baisse mardi et les rendements du Trésor de référence ont poursuivi leur hausse, les données économiques mitigées, les faibles résultats des entreprises et les négociations en cours sur le plafond de la dette à Washington ayant freiné l'appétit des investisseurs pour le risque.

Alors que les trois principaux indices boursiers américains ont terminé en baisse, les pertes du Nasdaq, à forte composante technologique, ont été contenues par les mégacapitalisations du momentum, notamment Amazon.com, Alphabet Inc et Microsoft Corp.

Le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy se sont rencontrés pour tenter de mettre au point les détails d'un accord visant à relever le plafond de la dette américaine afin d'éviter un défaut de paiement catastrophique à l'approche de la date butoir.

"On peut se demander s'il y a assez de temps pour parvenir à un accord complet plutôt qu'à une extension temporaire, mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas parvenir à un accord dans quelques semaines", a déclaré Tom Hainlin, stratège national en investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. "C'est juste que le calendrier est plus comprimé cette fois-ci, et que ces négociations se jouent dans la sphère publique, ce qui entraîne une volatilité croissante jusqu'à ce que nous parvenions à un accord."

Les résultats décevants de Home Depot, la plus grande chaîne américaine de magasins de bricolage, combinés à des ventes au détail plus faibles que prévu, suggèrent que les dépenses de consommation perdent un peu de leur élan alors que la politique monétaire restrictive freine la demande.

Cependant, une mesure de base des ventes au détail suggère que le consommateur américain continue à soutenir l'économie.

"Nous avons des perspectives prudentes pour l'année, mais jusqu'à présent, nous avons passé le premier trimestre avec des dépenses de consommation assez robustes et des bénéfices des entreprises moins mauvais que prévu", a déclaré M. Hainlin. "Mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 336,46 points, soit 1,01 %, à 33 012,14, le S&P 500 a perdu 26,38 points, soit 0,64 %, à 4 109,9 et le Nasdaq Composite a baissé de 22,16 points, soit 0,18 %, à 12 343,05.

Les actions européennes ont terminé à la baisse, les résultats médiocres et les données sur les ventes au détail aux États-Unis ayant ravivé les inquiétudes concernant le ralentissement des dépenses de consommation.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,42% et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,54%.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,05 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,14%, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,73%.

Les rendements du Trésor américain ont continué d'augmenter à la suite des données économiques, qui suggèrent une résistance de l'économie malgré la politique restrictive de la Réserve fédérale.

Les obligations de référence à 10 ans ont perdu 7/32 de leur prix pour atteindre un rendement de 3,5339 %, contre 3,508 % lundi dernier.

L'obligation à 30 ans a baissé de 10/32 pour atteindre un rendement de 3,8601%, contre 3,842% lundi soir.

Le billet vert a progressé face à un panier de devises mondiales après que les données sur les ventes au détail aient montré des signes sous-jacents de résilience des consommateurs, alors que l'attention s'est déplacée vers les querelles sur le plafond de la dette à Washington.

L'indice du Dollar Index a augmenté de 0,2%, avec l'euro en baisse de 0,1% à 1,0861 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,14% par rapport au billet vert à 136,32 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2482 dollar, en baisse de 0,36%.

Les prix du pétrole ont chuté suite à des données économiques plus faibles que prévu aux États-Unis et en Chine, qui ont réduit les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) concernant la demande mondiale.

Le pétrole brut américain a légèrement baissé de 0,35 % pour s'établir à 70,86 dollars le baril, et le Brent s'est établi à 74,91 dollars le baril, en baisse de 0,43 % sur la journée.

Le prix de l'or a baissé en raison de la hausse du dollar.

L'or au comptant a baissé de 1,5% à 1 990,68 dollars l'once.