Les actions de Wall Street ont baissé dans un marché agité, tandis que le dollar américain et les rendements du Trésor ont baissé après qu'un nouveau rapport sur l'emploi du gouvernement ait montré un marché du travail américain ralenti, mais toujours tendu.

Le mois dernier, le département du travail a annoncé une augmentation de 187 000 emplois non agricoles dans son rapport sur l'emploi très surveillé de vendredi, ce qui est légèrement inférieur aux attentes de 200 000 emplois. Dans le même temps, le taux de chômage est passé de 3,6 % en juin à 3,5 %.

"Il ne s'agit toujours pas de l'image du marché du travail que nous attendrions si l'économie risquait de décélérer considérablement à court terme, bien qu'il y ait sans aucun doute des signes de modération", a déclaré Rick Rieder, directeur des investissements de BlackRocks pour les titres à revenu fixe mondiaux, dans un communiqué.

L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont tous deux reculé d'environ 0,3 %. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a baissé de 0,1 %, stimulé par une hausse de 9 % d'Amazon , qui a annoncé une croissance des ventes et des bénéfices supérieurs aux estimations des analystes. Apple a prévu que la baisse des ventes se poursuivrait au cours du trimestre actuel ; il était en baisse d'environ 4 %.

Les indices boursiers européens ont rebondi vendredi, le STOXX 600 progressant de 0,3 % sur la journée, tandis que le FTSE 100 de Londres a augmenté d'environ 0,5 %.

L'indice MSCI All-World a peu varié au cours de la journée. Il se dirigeait vers sa plus forte baisse hebdomadaire en cinq mois, en partie à cause d'une augmentation des rendements des obligations d'État cette semaine, après que de nouvelles données aient indiqué un ralentissement de l'inflation et la perspective d'un déluge de l'offre du Trésor américain.

Les économistes qui prévoient depuis longtemps un ralentissement au quatrième trimestre de cette année sont de plus en plus convaincus que le scénario d'atterrissage en douceur de l'économie envisagé par la Réserve fédérale américaine est désormais possible.

Randy Frederick, directeur général des opérations et des produits dérivés chez Charles Schwab à Austin, au Texas, a déclaré que le rapport mitigé sur l'emploi "s'inscrit dans le cadre du scénario d'atterrissage en douceur, ou d'absence d'atterrissage, sur lequel les marchés ont lentement progressé".

Cela devrait dissiper certaines inquiétudes quant au fait que l'économie est trop forte, ce qui ferait craindre une nouvelle hausse des taux d'intérêt en septembre", a ajouté M. Frederick.

Les données ont également montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, tandis que les licenciements sont tombés à leur plus bas niveau depuis 11 mois en juillet, les conditions du marché de l'emploi restant tendues.

Le dollar a baissé de 0,5 % par rapport à un panier de monnaies principales, ce qui constitue un revirement après deux gains hebdomadaires consécutifs.

C'est contre certaines des devises les plus performantes de l'année qu'il a le plus progressé, notamment la livre, sous pression depuis que la Banque d'Angleterre a annoncé une hausse des taux moins importante que ce que beaucoup espéraient. La livre sterling était en hausse de 0,4 % sur la journée, mais en baisse d'environ 0,6 % en août.

Le yuan chinois a augmenté de 0,1 % après qu'un fonctionnaire a déclaré vendredi que la banque centrale utiliserait les outils politiques de manière flexible pour assurer une liquidité raisonnablement abondante dans le système bancaire.

Les investisseurs espèrent que les décideurs politiques mettront en place des mesures de relance plus généralisées afin de stimuler la reprise post-pandémique, alors que la deuxième économie mondiale est confrontée à une faible demande à l'intérieur du pays et à l'étranger.

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé après que les données sur l'emploi aient montré vendredi que l'économie américaine avait créé moins d'emplois que prévu en juillet, mais les investisseurs ont hésité à écarter la possibilité d'un nouveau resserrement monétaire.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 12,7 points de base pour atteindre 4,062 %. Les rendements à 30 ans ont baissé de 8,9 points de base à 4,215 %.

Cette semaine, l'agence de notation Fitch a surpris les marchés en retirant aux États-Unis leur précieuse note de crédit triple A. Elle a cité la détérioration de la situation budgétaire du pays comme l'un des principaux facteurs, ce qui a mis les finances du gouvernement sous les feux de la rampe.

En début de semaine, le Trésor américain a déclaré qu'il s'attendait à emprunter un peu plus de 1 000 milliards de dollars au cours du seul troisième trimestre de cette année, soit 273 milliards de dollars de plus que son estimation de mai.

Les prix du pétrole se sont dirigés vers un sixième gain hebdomadaire consécutif, stimulés par la perspective d'une réduction de l'offre de l'Arabie saoudite et de la Russie. Le pétrole brut américain a augmenté de 1,4 % pour atteindre 82,69 dollars le baril et le Brent était à 86,10 dollars, en hausse de 1,13 % sur la journée.