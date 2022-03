Wall Street pousse les marchés boursiers vers le haut

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales avançaient mardi, aidées par un recul des prix du pétrole et alors que les investisseurs semblent préférer les actions aux obligations après le discours agressif du patron de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed).

La Bourse de New York démarrait dans le vert vers 14H00 GMT: le Dow Jones gagnait 0,85%, le S&P 500 0,81% et le Nasdaq 1,14%.

Dans son sillage, l'Europe accélérait par rapport au début de séance, Francfort prenait 1,01%, Londres 0,57%, Paris 1,08% et Milan 1,14%. Après une dernière semaine faste, les places européennes avaient fait une pause lundi. A Zurich, le SMI prenait 0,28%.

L'humeur était encore plus joyeuse en Asie où les Bourses de Tokyo, fermée lundi, et de Hong Kong ont enregistré de forts gains.

Les marchés actions digèrent sans trop de difficulté le changement de ton du président de la Fed, Jerome Powell, qui a dit lundi que son institution était prête à accélérer la hausse de ses taux directeurs en 2022 pour faire face à l'inflation au plus haut depuis 40 ans.

Les ajustements se faisaient sur les autres marchés, comme celui des emprunts d'États, où le prix des obligations varie en sens inverse des taux d'intérêt.

Le rendement de l'emprunt à 10 ans américain s'élevait à 2,377% vers 14H00 GMT, en hausse de près de neuf points de base sur la séance, et contre 2,14% à la clôture de vendredi.

Surtout, les taux des emprunts aux échéances de court terme, comme à 7 ans, 5 ans et 3 ans, étaient plus élevés que pour celui à 10 ans, une rareté qui est un signe que les investisseurs anticipent un ralentissement de l'activité économique.

En Europe aussi, les rendements se tendaient: le taux des emprunts à 10 ans de la France se rapprochait de 1% (0,973%) et celui de l'Allemagne à même échéance a dépassé les 0,50% (0,519%).

Le mouvement profitait aux valeurs bancaires, comme BNP Paribas (+2,39%), Deutsche Bank (+5,11%), Intesa Sanpaolo (+2,27%), Banco Santander (+2,14%), HSBC (+3,51%) ou encore Wells Fargo (+4,69%).

À cette tendance sur le marché obligataire s'ajoute "l'absence de percée claire dans les pourparlers diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie à court terme", commente Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades, qui estime que "la volatilité du marché et les grandes fluctuations des prix ne sont peut-être pas encore terminées".

Le pétrole ralentit ___

Les prix du pétrole oscillaient entre positif et négatif mardi, après leur bond de plus de 7% la veille, sur fond de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine mais aussi d'un possible embargo européen sur l'or noir russe.

Vers 13H55 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai cédait 0,59% à 114,97 dollars et celui de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril, dont c'est le dernier jour d'utilisation comme contrat de référence, perdait 0,73% à 111,30 dollars.

Adidas profite de l'élan de Nike ___

L'équipementier Nike grimpait de 5,55%, entraînant les allemands Adidas (+2,20%) et Puma (+2,64%). Le géant américain des vêtements et chaussures de sport s'est appuyé sur une forte demande pour ses produits en Amérique du Nord pour dépasser les attentes au troisième trimestre de son exercice décalé.

Le dollar se renforce ___

Le dollar atteignait un plus haut depuis début 2016 face au yen. La monnaie américaine est repassée au-dessus des 120 yens mardi (+0,98% à 120,64 vers 13H50 GMT) pour la première fois depuis février 2016, la possibilité d'un nouveau resserrement monétaire américain contrastant avec la politique ultra-accommodante reconduite vendredi par la Banque du Japon.

L'euro prenait pour sa part 0,18% face au billet vert à 1,1035 dollar.

Le bitcoin montait de 3,92% à 42.745 dollars.

afp/rp