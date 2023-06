Westmount Energy Ltd - société d'investissement dans le pétrole et le gaz axée sur les résultats de forage à fort impact dans les bassins émergents - achète 300 000 actions d'Africa Oil Corp, pour un coût total de 538 633 GBP. La société indique que cet achat augmentera son exposition indirecte au forage d'exploration sur les blocs de Canje et d'Orinduik, au large de la Guyane, à partir de l'année prochaine. Elle ajoute que cette acquisition augmentera son exposition liquide au programme de forage de puits, d'évaluation et d'essais prévu cette année pour la découverte de Venus, au large de la Namibie.

La participation de Westmount représente environ 0,1 % des actions d'Africa Oil au 31 mars.

Cours actuel de l'action : 1,96 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 48

