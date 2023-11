(Alliance News) - Wildcat Petroleum PLC a annoncé mercredi une déclaration de clarification.

L'investisseur basé à Uxbridge, à Londres, dans le secteur amont de l'industrie pétrolière, a déclaré qu'il n'avait pas été conseillé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni sur ce que le directeur général Mandhir Singh peut dire sur les plans de crypto/blockchain de l'entreprise.

Le 6 novembre, M. Singh a accordé une interview à Directors Talk qui a circulé dans les médias sociaux. "M. Singh regrette certains de ses commentaires et accepte maintenant qu'ils aient pu être mal interprétés et souhaite les clarifier", a déclaré l'entreprise.

"La position actuelle est qu'aucune activité de blockchain et aucune offre de jetons n'aura lieu avant que la société n'ait mis en œuvre sa stratégie d'investissement pour acquérir un actif pétrolier et gazier en amont et qu'elle n'ait publié un prospectus conformément à ses obligations en matière de règles d'admission à la cote. La société souligne que le lancement de jetons dépendra des environnements réglementaires du moment, ainsi que de l'obtention de l'approbation des autorités réglementaires appropriées", a déclaré Wildcat Petroleum.

La société a ajouté qu'il n'y avait pas eu de changement important dans les transactions depuis son dernier rapport du 25 octobre.

Les actions de Wildcat Petroleum ont clôturé en hausse de 60 % à 0,27 pence chacune mercredi à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

