Zenith Energy Ltd - société énergétique basée à Calgary (Canada) et possédant des actifs en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient - signe un accord pour l'acquisition d'une participation dans un domaine pétrolier et gazier au Texas pour un montant d'environ 50 000 USD. Le vendeur déclare détenir une participation brute de 100 % et une participation nette de 75 % dans une concession pétrolière et gazière d'environ 320 acres, de la surface jusqu'à une profondeur d'environ 800 mètres, située dans la moitié est de la section 14, bloc 50 à University Lands, dans le comté de Crockett, au Texas. Le vendeur conservera un carried GW de 10 % de tous les travaux de forage et d'achèvement nécessaires pour les deux premiers puits à forer. Le vendeur confirme son intention d'exploiter la propriété et de mener des activités d'extraction et d'exploration de pétrole et de gaz. Le vendeur a accepté de payer "sa part proportionnelle de tous les travaux ultérieurs de forage et de complétion à effectuer, ainsi que sa part des coûts d'exploitation courants, y compris les travaux de reconditionnement".

Cours actuel de l'action : 0,45 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 47 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

