Alpiq: Navin Parasram rejoint la direction générale

Zurich (awp) - Le conseil d'administration d'Alpiq a désigné Navin Parasram à la tête de sa division Digital & Commerce en remplacement du directeur général (CEO) Antje Kanngiesser, qui assurait l'intérim depuis l'année dernière. A ce titre, l'actuel responsable du négoce rejoindra la direction générale à compter du 1er juin.

Âgé de 48 ans et titulaire d'un diplôme d'ingénieur, M. Parasram a rejoint Alpiq en 2020. Il a auparavant travaillé dans le négoce de matières premières et de produits structurés chez EDF Trading, Citigroup et Engie à Londres et Paris, précise le groupe énergétique valdo-soleurois jeudi dans un communiqué.

buc/ib