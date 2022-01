Alpiq: des actionnaires mettent temporairement 223 mio CHF à disposition

Zurich (awp) - Les actionnaires de l'énergéticien Alpiq ont décidé de mettre 223 millions de francs suisses à disposition de l'entreprise, à titre temporaire. Une augmentation à 300 millions de francs suisses est en discussion, a précisé Alpiq mercredi soir. Ces liquidités améliorent nettement la marge de manoeuvre de la société et la rendent plus résistante aux évolutions du marché.

Alpiq relève que les marchés de l'énergie ont perdu leur équilibre ces dernières semaines, à cause de la forte augmentation de la demande de gaz et de charbon en Asie et dans un environnement d'incertitudes géopolitiques à propos de l'approvisionnement européen en gaz, du fait des tensions entre Russie et Union Européenne. A cela s'ajoutent des pannes dans des centrales nucléaires françaises et des craintes sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie et en électricité.

Avec en plus la crise du coronavirus, la situation a entraîné une hausse "extrême" des prix du gaz et de l'électricité notamment a relevé Alpiq, qui a mis en oeuvre à titre préventif des mesures d'envergure pour augmenter sa liquidité à court terme. Des mesures opérationnelles globales ont été mises en place et des lignes de crédit et de garantie supplémentaires conclues avec des banques.

L'entreprise souligne disposer d'une activité opérationnelle stable, avec une bonne rentabilité. Elle continue de tabler, en 2021, sur un résultat opérationnel positif avant effets exceptionnels, mais inférieur à celui de 2020 (213 millions de francs suisses).

