Lausanne (awp) - Un changement se prépare avec la nouvelle année au sein du conseil d'administration d'Alpiq. Réunis mardi en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de l'énergéticien vaudois ont élu en tant que nouveaux administrateurs, l'ancienne conseillère aux Etats vaudoise Adèle Thorens Goumaz et François Gabella. Tous deux prendront leurs nouvelles fonctions le 1er janvier prochain, succédant à Jean-Yves Pidoux et Aline Isoz.

Agée de 51 ans, Adèle Thorens Goumaz a siégé au Conseil national pour les Vert-e-s de 2007 à 2019. Elle a ensuite été conseillère aux Etats pour le canton de Vaud de 2019 à 2023. Mme Thorens Goumaz est titulaire d'un master en philosophie, histoire et sciences politiques de l'Université de Lausanne, qu'elle a complété d'une formation le domaine de la gestion durable des ressources à l'Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP), à Lausanne, écrit mardi Alpiq. Elle a été nommée récemment professeure associée à la HEIG-VD.

François Gabella a pour sa part assumé la direction générale du spécialiste des équipements de mesure électrique LEM de 2010 à 2018. Il siège actuellement en tant qu'administrateur dans plusieurs organes de surveillance, notamment ceux de Natron Energy, LEM et Sonceboz. Il occupe en outre la vice-présidence de Swissmem, l'association de l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux, et est membre du comité directeur d'economiesuisse, la Fédération des entreprises suisses. Agé de 65 ans, il est titulaire d'un master en ingénierie mécanique de l'EPFL et d'un MBA de l'IMD.

vj/rp