Energie: les prix de l'électricité vont rester élevés longtemps

Berne (awp/ats) - Les prix de l'électricité, qui ont fortement augmenté en 2021 et qui se sont renforcés en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vont rester élever jusqu'en 2030 au moins, estime la patronne d'Alpiq, Antje Kanngiesser. "C'est du long terme", avertit-elle.

"Je ne vois pas comment ils peuvent baisser, car les investissements dans la transition énergétique vont se refléter dans les prix", précise la directrice générale de la compagnie d'électricité lausannoise dans un entretien diffusé par Le Temps.

Les prix du marché ont fortement progressé l'an dernier, notamment en raison de la hausse des prix des combustibles et du CO2 ainsi que des pannes et des arrêts de centrales. A la fin 2021, les prix de l'électricité sur les marchés de gros ont atteint des valeurs les plus élevées depuis 13 ans. Le conflit en Ukraine a renforcé la hausse des prix.

La moitié des entreprises d'approvisionnement en énergie vont augmenter d'au moins 20% leurs tarifs l'an prochain, selon un récent sondage de l'Association des entreprises électriques suisses (AES). Un ménage de cinq pièces devra payer 180 francs suisses de plus.

Pour les entreprises commerciales, par exemple une grande boulangerie ou un restaurant, avec une consommation annuelle de 150'000 KWh, il faut s'attendre à des coûts supplémentaires d'environ 6000 francs suisses.

