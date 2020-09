Fusion Alpiq: demandes de révision du dédommagement déposée 0 04/09/2020 | 20:00 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - La fusion avec dédommagement acceptée par les assemblées générales d'Alpiq Holding SA et Alpha 2020 SA et entretemps exécutées fait, comme attendu, l'objet de demandes de révision du dédommagement déposées par les investisseurs Knight Vinke et Merion Capital. Sans son communiqué de vendredi soir, Alpiq souligne que deux expertises indépendantes ont confirmé que le dédommagement de 70 francs suisses par action Alpiq Holding SA était approprié. Le groupe est donc serein face à ces deux procédures judiciaires. Les deux investisseurs estiment que le dédommagement doit être basé sur une valeur antérieure d'au minimum 140 francs suisses (Knight Vinke) et 130 francs suisses (Merion) par action pour les actions nominatives Alpiq Holding SA. Le cas échéant, ces valeurs correspondraient à un montant d'indemnisation supplémentaire d'environ 195 millions de francs suisses qu'il faudrait verser à tous les actionnaires minoritaires indemnisés. Durant le processus de fusion, le conseil d'administration d'Alpiq avait chargé PwC d'établir une "Fairness Opinion". PwC avait estimé que le dédommagement adéquat se situait dans une fourchette de 65 à 73 francs suisses par action. Atlantra avait pour sa part préparé un rapport d'évaluation indépendant pour les conseils d'administration d'Alpiq Holding et Alpha 2020. Cet expert avait déterminé une fourchette de 63,30 à 72,50 francs suisses par action Alpiq Holding. Selon Alpiq, les actionnaires ont été dédommagés correctement et l'entreprise "considère donc les deux procédures avec sérénité". rp

